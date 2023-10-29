自由廣場》一旦中共統台，藍白盡皆李克強

◎ 張經偉

李克強「病逝」後，中國民間哀悼情緒受到中共官方警戒、壓縮。可想而知，從周恩來到李克強，獨裁者的「二把手」常常比獨裁者本身，更受到群眾的真心愛戴。因獨裁者在形塑自身的威嚴時，有意無意間，也給了自己一個「黑臉」的角色，二把手想當然也就成為「白臉」。那些對政府有所不滿、但難以造反的人們，當然會更加寄望這個二把手。吾等台人必須注意的是：在台灣，有一個人物形象跟周恩來、李克強等人高度相似，蔣經國。

若問那些視戒嚴時代為歲月靜好、黃金時代的人們，最感念那個時代的哪個政治人物？肯定是蔣經國第一高票。耐人尋味的是，戒嚴時期被政府四處懸掛肖像、語錄、偉大事蹟的人，該是蔣介石與孫中山。「黑臉一號人物」無所不在的面孔，看到厭煩了也不能講；「白臉二號人物」賢良親民的佳話，是為暫緩口氣的避風港。蔣經國即使有了一號人物的權，卻仍維持二號人物的形象，於是造就「蔣經國神話」。

請繼續往下閱讀...

檯面上許多政治人物如馬英九，明顯意欲模仿與傳承蔣經國神話：他們常在螢光幕前吃路邊攤、運動養生、與民同樂。如今李克強的案例，可推出一個可怕的結論：萬一台灣不幸被中共給併吞，這些習慣模彷「新蔣經國」的政治人物，大概全都會身不由己的淪為李克強！

不，即使李克強從頭到尾配合習近平，未在防疫清零等政策上大唱反調，只要他得到民心，就注定凶多吉少。千利休與豐臣秀吉正是一例，手無政治實權的一介茶人，只是為豐臣政權推廣茶道而已，卻因人緣廣闊而遭受猜忌，最終被秀吉下令切腹。對暴君而言，「人緣好」就是刺眼，佩刀的古代政權如此，開坦克的現代政權更如此。在台的「蔣經國接班人」們，真的想要迎來自己的凶多吉少？

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法