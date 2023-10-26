自由廣場》藍營抹黑廣告，須強力反擊

◎ 魯伯非

最近國民黨猛打新潮流門神的電視廣告，鋪天蓋地下收到效果，更不斷推出新版本，賴清德與侯友宜柯文哲的民調差距開始縮小。民進黨也打馬文君洩密叛國的電視廣告，但相形之下吃虧，彷彿國民黨只有這件弊案，而民進黨弊案卻罄竹難書！

為了反轉國民黨的抹黑廣告，賴競選團隊應把蔡英文在國慶演講中八年的政績剪成廣告，把各項政績與藍白營抹黑作成對比，並說明賴清德在現有基礎上的未來方向，最後加上「抹黑容易，執政不易！台灣需要建設，不需要抹黑！」

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有太多例子可以突顯民進黨執政成績與藍白營抹黑的對比，例如口罩國家隊不但供應台灣所需，也協助世界各國，卻被李鴻源抹黑成口罩國家隊有驚人的抽佣。再如農業部為了穩定雞蛋價格，進口日本也有進口的巴西雞蛋，卻被徐巧芯帶風向說進口蛋會致癌、林北好油自導自演被恐嚇！還有台灣非核家園帶動綠電儲能產業大幅成長，綠能備電已超過核電，不分藍綠相關公司都能受惠；卻被王鴻薇抹黑成民進黨前立委賴勁麟擔任董事長的雲豹能源壟斷台電標案；結果拿到台電最大標案的是郭台銘弟弟郭台強的森崴能源，而有綠電弊案的是國民黨雲林縣議長！

此外，蔡英文利用中美貿易戰，促使台商回流，稅收超徵，普發人民現金六千元；柯文哲的民眾黨年初罵該發一萬元，年底又駡不該發現金，沒有財政紀律！尤其，蔡完成「潛艦國造」這種幾乎不可能的任務，國民黨立委馬文君卻涉及洩密及阻撓造艦！一邊是民進黨不勝枚舉的蔡賴執政成績，一邊是國民黨民眾黨不勝枚舉的抹黑扯後腿！

蘇貞昌近日宣傳新書「護國四年」的影片，簡要說明蘇各項執政成績，值得賴競辦參考，如何讓中間選民充分了解「抹黑容易，執政不易」，是選舉勝敗關鍵之一！

（作者是自由作家）

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