自由廣場》悖離科學研究的慣犯

◎ 林尚榮

在三大公會譴責聲下，李鴻源深夜臉書致歉，承認沒有仔細查核，有違自己多年的科學研究精神。

但李鴻源不是初犯，「聽說」之後，不加消化、查證就傳達或放大解讀已非初登場。2021年4月，他在某電視台【某辣晚報】節目示警：「高鐵只能坐到烏日」恐將成真。李說，雲林過去1年下陷8公分，累計到2011年已有80公分。當時的副局長說高鐵頂多能再撐10年，而10年後剛好是2021年、今年！

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李的預言是建立在該副局長的認知（但為何是頂多撐十年，不是九年、十二年？依據甚麼？）以及這漫長十年，台灣高鐵、水利署、經濟部等相關單位是植物人，毫無任何因應或預應。論述邏輯一點也不科學！

2022年12月，李上網路節目，指他參訪越南發現，「台灣裝1支風機的錢，在越南可以裝3支，另外2支的錢到哪裡去了？」

但經濟部及風能協會說明：越南單機容量是4MW（括號數據為台灣，8至9.5MW），容量因數約32%（45%)，設置於潮間帶，離岸0.5至5米（20至50米）、水深約10米（20米以上）。另外2支的錢去哪裡的質疑，是以兩者的建置成本相同為前提，這不需專業背景，也知道不可能！

更何況，營運模式也不同，台灣的離岸風電是由廠商自行負責建置，不是台電；業者需透過競價才能取得開發權，賣電給台電，自會將本求利，設法把建置成本與日後的維護成本盡可能降低。只為引導閱聽人聯想離岸風電工程（以為是台電建造的）有弊端，他把科學素養晾一邊。

李說台灣因為ECFA，每年從中國賺1700億美金，其數據應當是來自中國海關總署公布的2021年對台貿易逆差額1716億美元，李將其解讀為「賺」，並歸功為ECFA，若非刻意誤導，就是外行。

據財政部關務署統計，2022年台灣對中國出口1859億美元，其中以電子零組件為大宗，半導體就佔55%，這些均與ECFA無關。經濟部指出，ECFA早收清單商品佔我出口全球比重已從過去最高的7.2%降至3.6%，以2022年出口總額4794億美元計算，約為170億。

2001年，李鴻源評論員山子分洪道，稱該計畫提案若可行，國民黨廿年前就做了。但實際上員山子分洪道在2004年後開始發揮分洪功能。如果這事讓治水專家有痛，也許，有痛就會有恨；那麼之後專家的非專業演出，就可以理解了。

（作者是專業經理人）

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