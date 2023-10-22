自由廣場》投給有品格的正常人

◎ 陳俐甫

「選賢與能」的現代意義即政治家除了有能力之外，也須具備好的品格。總統不只是萬民之表，也是百官之首，國民絕對重視總統的品格。

民主國家的總統是人民的代表，民主體制雖以投票的計量方式進行決策，但這個體制是相信人的理性與人權的良善前提，具有價值前提的政治體制。選出無能的總統可能會耽誤國家的建設，但選出品格低劣的總統將會摧毀民主政治的價值。

請繼續往下閱讀...

民主國家的總統是國民的象徵，甚麼樣的國民就會選出甚麼樣的領袖。台灣是高度發展的OECD國家，總統的知識與品格應該要在國民的平均水準之上，否則將使外國人低估對於該國人民的文化水準。在國際視聽上，國民未受此人當選之利，即會先受此人當選之害。

國民黨候選人侯友宜要恢復特偵組！還記得兼任國民黨主席的馬英九總統涉嫌干涉司法，他任命的檢察總長領導特偵組監聽國民黨自己的立法院長王金平與在野黨民進黨的總召柯建銘，還把監聽資料送去呈報總統。王金平當時是馬英九的黨內頭號政敵，柯建銘則是國民黨的黨外政敵。這比美國尼克森總統水門案還要嚴重百倍，不只是總統找人監聽政敵，而是直接利用國家公權力監聽政敵、侵害民主，特偵組也因而裁廢。但現在國民黨的總統候選人侯友宜竟把恢復特偵組當成主要政見？

獨立參選人郭台銘主張恢復警備總部又是另外一例。警備總部有「警」字但非警務機關，而是負責後方軍事守備與保安的軍事機關。它是戒嚴時期統制社會的太上組織，也是台灣威權時期白色恐怖主要的執行者。警總不只架空民主制度，迫害人權的惡跡斑斑，陳文成案與美麗島事件的責任者就是警總。威權時代警總長期壟斷警察體系高層職位，使真正專業的警察人員無法正常升遷，郭台銘曾任警察的父親如果地下有知，恐怕也要跳出來詬罵子孫的荒謬。

民眾黨候選人柯文哲宣稱當選後要上網完全公開軍購案資料，交給「敵人的敵人」去應用，就可以不必自己出手就殲滅政敵！保密制度萬國均有，軍事機密豈可完全公開？所謂公開透明僅限於負責監督預算的立法委員與負責調查的司法機關，即便是同機關的承辦以外人員也不能任意接觸，遑論對直接全民公開，甚至上網向世界公佈，這絕非政治家所應為，根本欠缺常識、不顧後果的政治幼稚病。

明年的總統選舉，請同胞們務必選賢與能，投給有品格的正常人。

（台灣國家聯盟決策委員、台灣教授協會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法