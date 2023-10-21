自由廣場》中國是國際的損友

◎ 陳振

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列後，中國未強烈譴責哈瑪斯，反而強調中國是「以色列和巴勒斯坦共同的朋友」，解決以巴衝突的出路在於恢復和談，落實「兩國方案」。中國這番表態似乎令以色列不滿，外媒分析，以色列的中國政策將會轉向。

以色列應該知道，只有民主國家才是值得交的朋友，如歐美日與台灣，然而中國是嗎？中國鼓勵巴勒斯坦建國，卻反對台灣是主權獨立的國家，是否雙重標準？巴勒斯坦人口不到五百萬，領土比台灣小，經濟實力遠不如台灣，中國還希望承認它是國家，為何卻不承認台灣是主權獨立的國家？

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以色列曾幫中國製造無人機，中國才有大疆這樣的無人機大廠，中國再將機技術轉賣給伊朗，伊朗製造無人機送給哈瑪斯，哈瑪斯拿來炸以色列，以色列真是交錯朋友，很傻！烏克蘭也是一樣，交錯朋友。

爾後以色列應該結交的朋友是台灣，因為台灣也是民主國家，但是中國不是。烏克蘭也是一樣，應該將台灣當朋友，因為民主國家才有共同理念。

在兩蔣時代，台灣、中國都是威權政府主政，以色列與誰建交都差不多，如今台灣已民主化，以色列應與台灣建交，不過台灣應先正名，否則台灣能代表中國嗎？

台灣是宗教自由與政治民主化的國家，中國則否，台灣比中國更值得當朋友，希望以色列與烏克蘭改向台灣建交。

（作者是教師）

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