自由廣場》漠視外患強敵的代價

◎ 康駿銘、Gedalya

自哈瑪斯向以色列發動突襲後，國際上開始討論哈瑪斯為何能在以色列的眼皮底下策劃如此大規模的襲擊。《時代雜誌》一篇報導指，以色列總理納坦雅胡（Netanyahu）在位13年期間，實際上允許、甚至鼓勵了哈瑪斯在加薩設立基建，卡塔爾被允許向哈瑪斯提供上百萬美元的資金，以色列也不曾對哈瑪斯的軍事建設採取行動。而納坦雅胡助長哈瑪斯的原因，是企圖籍著哈瑪斯的壯大來抗衡巴勒斯坦掌權者阿巴斯（Abbas）政權的力量。

事實上，在國際開始關注這議題之前，納坦雅胡的這些作為與舉動，早已是以色列人眾所周知、並經常被討論之事。然而，即使哈瑪斯始終明目張膽地主張徹底消滅以色列，但以色列當局仍然選擇視而不見，認為若能給予加薩人民希望、更好的生活，哈瑪斯的主張將只會成為空談，並以此作為辯護助長哈瑪斯勢力的荒誕借口。在以色列的政策下，每天有18,500人獲准進入以色列工作，為加薩帶來了巨大的經濟收益，以及物資與各類商品，哈瑪斯也因此在以色列的眼皮底下茁壯成長，還獲得了現代化的軍事能力。正當以色列的政策出於一廂情願的想法進行當中，卻完全忽略了哈瑪斯的企圖，最終養虎為患。

請繼續往下閱讀...

歷史一次又一次證明，無視敵人真實意圖的綏靖主義將鑄成禍患，希特勒如是，習近平也如是。美國當年基於認為若中國能富裕起來後，將會走上追求民主、自由之路。確實，中國人為此在1989年聚集了在天安門廣場之上，但北京的血腥鎮壓完全脫離了全球的想像。豈料，鄧小平的改革開放、江澤民的「悶聲發大財」假象，再次讓西方卸下戒心，直到2019年香港革命才把西方帶回現實。儘管美國在中國擺脫窮困落後的過程中扮演重要角色，換來的卻是中共今仍然決意要「打倒美帝」。

同樣地，習近平也從未放棄併吞台灣，也不曾停止進行各種傷害台灣利益的行徑，奈何台灣社會仍有一部份人、甚至政客一廂情願地認為能與中國和平共處，更甚者與中國私相授受，阻擋、攻擊為守護台灣挺身而出的人，實際上都是在助長中國的野心，是養虎為患的幫凶。

（作者分別是台灣基進國際部專員，原籍香港／居台以色列人，曾住中國六年）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法