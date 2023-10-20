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自由廣場》親中會將台灣帶入戰火

2023/10/20 05:30

◎ 馬德雷斯

最近開打的以巴衝突，讓全世界人對於第三次世界大戰開打的恐懼，迅速攀升。地緣政治上，被認定為世界上最危險的四個區域，僅剩下南北韓以及台灣海峽未開戰，筆者認為，台灣只要不是中國的一部份、不要成為中國的附屬，加上幾個既存前提並未消失，台海戰爭必不會到來，應該提心吊膽是南北韓。

第一個前提是，美中兩強均是以國內政經穩定為前提的自利方針；第二個前提是，只要有代理人戰爭可打，美中絕不願自己成為主角；第三個前提是，美中國內經濟雖然不穩但不至完全崩潰；第四個前提是，美中都不是笨蛋。

由於韓戰、越戰、伊拉克戰爭的教訓，加上俄國發動俄烏戰爭後經濟與政治雙遭重挫，導致俄國在霸權國家幾近實質除名，這讓美中都體會到，必須以優先於代理人戰爭的方式取得霸權優勢。這導致的結果只是中國不出海（黃海），而美國不上岸。

環顧台海地緣政治，能協助中國對台灣打代理人戰爭的國家並不存在，而台灣也不會有人想跟日本或菲律賓開戰。反之，如果台灣由親中政黨執政，我們就很有被中國當成代理人的風險，被利用於南北韓開戰時，負責牽制美日菲的海上援軍。

一個非常簡單的邏輯，當台灣親美，中國將無法利用台灣打代理人戰爭，中共也不想讓自己陷入戰火，故不會親自發動台海戰爭，自然也不會發動南北韓戰爭，此因沒有任何海上援軍或優勢。反之，一旦台灣親中，中國手中握有一張王牌，底氣足了，就可發動南北韓的代理戰爭，而台灣必定被捲入戰爭漩渦。

綜上所述，希望台灣人投票時多想一下，你想把台灣帶往戰爭，還是維持現在的和平。

（作者任職學術界）

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