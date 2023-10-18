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自由廣場》全球反以色列的輿論操弄

2023/10/18 05:30

◎ 康駿銘

以哈衝突進入第二週，以軍為減少平民傷亡，提前預告進攻行動，以利平民撤離，但據加薩平民所指，哈瑪斯正在阻止平民撤離，亦阻止撤離消息的傳播。與此同時，全球各地出現支持巴勒斯坦的示威，部份更演化成暴力行動，美國哈佛大學數十學生甚至指控以色列政府「要為暴力事件負全責」，卻激起美國企業主反彈，揚言永不錄用。

哈瑪斯主張徹底消滅以色列，從飽和火箭彈攻擊、掃射音樂會的平民、針對老弱婦孺的殘忍屠殺乃至綁架，所作所為乃出於仇恨的恐怖攻擊，沒有任何理由能正當化、合理化，也應受譴責與阻止，這是以色列進行反擊、實際也是反恐的行動基礎，是非分明。但以色列反擊造成的附帶傷害卻被刻意放大，配合過度簡化甚至失真的歷史訴述，操弄人類同情心而反過來向以色列施壓，企圖以巴勒斯坦人民的處境掩蓋哈瑪斯的恐怖行徑，加上積怨千年的宗教紛爭的煽動，最終可能使輿論風向改變，普世的價值觀將受動搖。

這種全球性的輿論操弄對台灣是警訊，哈瑪斯躲在巴勒斯坦人群之中，如同中國軍民交錯的掩護，例如以商船、漁船、水警船作軍事用途；假裝遊客、記者、留學生進行間諜刺探；以所謂民間企業如華為、騰訊等進行灰色戰術，在難以分割之下，「平民」難以避免在反制中受到影響。歸根究底，不管哈瑪斯或中國共產黨，若無這些「平民」的支持或沉默，也不會有足夠的養分成為今天的模樣。

中國在全球滲透大量人口和企業、以及早已買下的網紅、媒體、政客，迎合「左膠們」的思維來複製反以色列輿論風向並用在台灣之上，並沒有想像中的困難，而王毅在對以色列的回應，不難發現中國在當中的角色。除了借鏡以色列的國防與心防，正在悄然捲起的反以色列的輿論浪潮，也是對台灣的警訊。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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