自由廣場》﹙林保華專欄﹚最友台的首相/安倍也曾被馬政府冷落

立法院長游錫堃接見美國「人權基金會」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen），哈佛森分享多年前首次來台演講時，曾收到當時執政的馬政府通知他「盡量不要批評中共」，但他反而講得更多。結果「演講五分鐘後，馬總統就起身離開」，偕馬出席的一行人跟著起身離去；會議結束後，連政府派來的駕駛都說，他被分配去其他任務，「請你自行搭計程車」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則聲稱，馬英九總統接見過許多外賓，從未聽過馬總統有相關言論，「用膝蓋想也知道，馬總統有可能對一個外賓講這種話嗎？哈佛森所言絕非事實，轉述的范雲是堂堂立委，連查證都不查證，兩人應向馬前總統道歉。」

到底是誰沒有查證？蕭旭岑是二○一三年才出任總統府副秘書長，他哪裡知道原委？即使由外交部出面說，不也是馬英九的外交政策嗎？而從馬英九五分鐘就離席及其他小動作，可看出馬英九的態度。其實，不只哈佛森被如此對待，日本前首相安倍也曾在馬執政時來台，遭馬政府冷落，只好自己叫計程車出席活動。蕭旭岑不要自己用膝蓋想當然。

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記得九七前台灣官員訪問香港，在入境簽證背後會註上請勿在香港做出使港府為難的事情。亦即不要做出令中共不悅的事情，台灣官員感到受辱。馬英九政府卻扮演當年香港殖民地政府的角色。今年三月馬英九訪問中國，在南京的前總統府會客廳和媒體互動時，指著孫中山在那裡就任臨時大總統表示：「我在二○○八年也是當了這個…呃。」「這個」是什麼？在依據憲法屬於中華民國領土的南京，堂堂前總統卻害怕得罪他管轄的中共而膽小如鼠？

對於民進黨與蔡英文總統一再強調的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，馬英九一再反對，今年雙十國慶，馬英九帶頭杯葛凱道的慶典，一群沒有膝蓋的國民黨黨徒跟著另起爐灶，是要表示他們的中華民國隸屬於中華人民共和國？

「另起爐灶」是中共搞分裂的傳統把戲。毛澤東以中華人民共和國取代中華民國；文革初期以中央文革小組取代政治局；一九九二年末代港督彭定康到香港履新後推動政治改革，中共也「另起爐灶」，自行安排政制的過渡。馬英九分裂中華民國，理由是國慶請柬中有英文的「台灣」，他對「台灣」是有多大的深仇大恨？

近來一批跟屁蟲誣指黃曙光將軍領導的國造潛艦「貪腐」。自馬英九出任國民黨主席以來，國民黨就一再杯葛立法院的軍購案，如今換另一個姓馬的立委出來鬧，涉嫌洩密給韓國駐台外館，又扯上中國可能對韓國的報復。

可是馬英九到美國，在紐約大學講演中自稱代表台灣，指責部分美國人要把台灣變戰場，不去指責中共的武力威脅，卻挑撥美台關係。「台灣」成為他手中行騙工具，一會恨之入骨，一會又自稱台灣人。顯然，他都在代表中共的利益潛伏在台灣。如今兩大陣營的對抗一觸即發，他不能不亮出親共反美的真面目了。

（作者為資深時事評論員）

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