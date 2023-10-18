晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚最友台的首相/安倍也曾被馬政府冷落

2023/10/18 05:30

立法院長游錫堃接見美國「人權基金會」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen），哈佛森分享多年前首次來台演講時，曾收到當時執政的馬政府通知他「盡量不要批評中共」，但他反而講得更多。結果「演講五分鐘後，馬總統就起身離開」，偕馬出席的一行人跟著起身離去；會議結束後，連政府派來的駕駛都說，他被分配去其他任務，「請你自行搭計程車」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則聲稱，馬英九總統接見過許多外賓，從未聽過馬總統有相關言論，「用膝蓋想也知道，馬總統有可能對一個外賓講這種話嗎？哈佛森所言絕非事實，轉述的范雲是堂堂立委，連查證都不查證，兩人應向馬前總統道歉。」

到底是誰沒有查證？蕭旭岑是二○一三年才出任總統府副秘書長，他哪裡知道原委？即使由外交部出面說，不也是馬英九的外交政策嗎？而從馬英九五分鐘就離席及其他小動作，可看出馬英九的態度。其實，不只哈佛森被如此對待，日本前首相安倍也曾在馬執政時來台，遭馬政府冷落，只好自己叫計程車出席活動。蕭旭岑不要自己用膝蓋想當然。

記得九七前台灣官員訪問香港，在入境簽證背後會註上請勿在香港做出使港府為難的事情。亦即不要做出令中共不悅的事情，台灣官員感到受辱。馬英九政府卻扮演當年香港殖民地政府的角色。今年三月馬英九訪問中國，在南京的前總統府會客廳和媒體互動時，指著孫中山在那裡就任臨時大總統表示：「我在二○○八年也是當了這個…呃。」「這個」是什麼？在依據憲法屬於中華民國領土的南京，堂堂前總統卻害怕得罪他管轄的中共而膽小如鼠？

對於民進黨與蔡英文總統一再強調的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，馬英九一再反對，今年雙十國慶，馬英九帶頭杯葛凱道的慶典，一群沒有膝蓋的國民黨黨徒跟著另起爐灶，是要表示他們的中華民國隸屬於中華人民共和國？

「另起爐灶」是中共搞分裂的傳統把戲。毛澤東以中華人民共和國取代中華民國；文革初期以中央文革小組取代政治局；一九九二年末代港督彭定康到香港履新後推動政治改革，中共也「另起爐灶」，自行安排政制的過渡。馬英九分裂中華民國，理由是國慶請柬中有英文的「台灣」，他對「台灣」是有多大的深仇大恨？

近來一批跟屁蟲誣指黃曙光將軍領導的國造潛艦「貪腐」。自馬英九出任國民黨主席以來，國民黨就一再杯葛立法院的軍購案，如今換另一個姓馬的立委出來鬧，涉嫌洩密給韓國駐台外館，又扯上中國可能對韓國的報復。

可是馬英九到美國，在紐約大學講演中自稱代表台灣，指責部分美國人要把台灣變戰場，不去指責中共的武力威脅，卻挑撥美台關係。「台灣」成為他手中行騙工具，一會恨之入骨，一會又自稱台灣人。顯然，他都在代表中共的利益潛伏在台灣。如今兩大陣營的對抗一觸即發，他不能不亮出親共反美的真面目了。

（作者為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書