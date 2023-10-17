自由廣場》以色列誤信經濟和平的幻象

◎ 林逸民

以色列在世人心中是情報力一流的國家，十月七日遭哈瑪斯突襲卻事前毫無警覺，措手不及以至於第一時間應對荒腔走板，哈瑪斯恐怖份子闖入後如入無人之境，損害迅速擴大，釀成一三○○人犧牲、百餘人遭綁架的沉痛悲劇。情報作戰失靈有如五十年前贖罪日戰爭重演。

如今以色列誓言報仇，儘管以色列的國力剿滅哈瑪斯綽綽有餘，然而，殲滅哈瑪斯也無法挽回犧牲的生命、不能撫慰痛失親人朋友的悲痛。世人紛紛探討，以色列本身也強烈反省：為何此次對哈瑪斯襲擊的預判竟會「走精」的如此離譜？

請繼續往下閱讀...

許多第一時間的檢討都指出，其實哈瑪斯在光天化日下就在以色列邊界演習訓練模擬這次的突襲行動，以色列並非毫無所知，卻受哈瑪斯誤導，以為哈瑪斯現階段只想要經濟發展，一切行動與先前挑起的小衝突，都只是要與以色列討價還價以換取經濟利益：讓加薩人可到以色列工作賺錢。

也就是說，以色列之所以看不清事實，是受「只要發展經濟交流就會有和平」的念頭所害。這不禁令人毛骨悚然，因為台灣內部有許多人一直以為只要跟中國發展經濟交流就會有和平。

以色列血戰建國，這次受到蒙蔽，是因前一次二○二一年加薩衝突，以色列完全壓制哈瑪斯，鐵穹攔截大部分火箭、摧毀大量地道，哈瑪斯不支求和。以色列以為哈瑪斯已無計可施，才輕易相信不切實際的虛假和平幻象。

不僅情報判斷上失誤，包括軍方心態也鬆懈，才會導致邊界遭突破時反應不及；人民也認為哈瑪斯已經不成威脅，先前司法改革爭議時，大批後備軍人以拒絕受召為抗議手段，顯示人民對國安威脅開始輕忽；此次攻擊發生時，許多以色列人沒有像過去一樣，一聽到警報就立即前往安全室，而是對二○二一年的絕對防禦感到老神在在。

以色列軍民掉以輕心，迷信經濟就能換來和平，而疏忽戰備，哈瑪斯當然抓住發動攻擊的大好時機。這警惕台灣：即使是戰備「武裝到牙齒」的以色列，只要一時以為經濟交流就有和平而怠慢戰備，武力侵略立刻找上門來。

另一個深遠的教訓是以色列的國際戰略選擇。俄烏戰爭開打，以色列始終首鼠兩端，不肯全力援烏抗俄，而想遊走兩邊，與俄國保持千絲萬縷的曖昧，認為這樣可從中獲得最大利益。其結果，俄烏戰爭拖長消耗歐美資源，以色列的作為也使自身在國際上的立場變得微妙，讓哈瑪斯認為是發動攻擊的最佳時機。

烏克蘭抵抗俄國入侵，是捍衛人類自由民主人權與公理的文明價值戰爭，以色列卻認為可從中操作，不力挺正義的一方，結果因而受害，讓人感嘆。在文明與野蠻專制之間，沒有灰色地帶，台灣要堅定站在文明的一方，不能心存僥倖認為可混水摸魚，否則，以色列這次受到慘痛教訓，就是前車之鑒。

（作者是福和會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法