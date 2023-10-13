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自由廣場》從以、烏遭攻擊見識中共邪惡本質

2023/10/13 05:30

◎ 陳啟濃

中共不僅日思夜想染指台灣，對世界更是處處運用矛盾，散播動亂，烏克蘭與以色列遭受攻擊的事件就是最佳證明。

雖然沒有直接證據顯示中共曾經鼓動俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，全世界已經看穿中共一直想從中獲取政治利益的邪惡心思。中共擺高姿態以調停者自居，卻對俄羅斯侵略他國的行徑，從未做出任何反對或制止的表態，顯示中共的立場就是不反對俄羅斯發動戰爭，甚至以此做為侵略台灣的試煉，分散西方國家對台海關注有限的心力。

至於哈瑪斯攻擊以色列的行徑，中共是背後最大的支持者，中共拉攏伊朗，對巴勒斯坦武裝團體暗中提供資源，以分散美國投入台海的力量。以巴衝突引發大規模戰爭，中共將是最大的政治獲益者，世界越是動亂，中共越有機會介入，藉機擴張影響力，因為獨裁國家的窮兵黷武，就是靠製造更多的戰爭，而獲得更多利益。

俄羅斯攻擊烏克蘭、哈瑪斯攻擊以色列，這兩件違反和平與人道的罪行，中共從未表達任何反對或抗議，因為中共自己就不放棄侵略別國。對專制國家的獨裁政權而言，和平從來不會是選項，因為只有製造動亂，挑動國家之間的戰爭，才能使民主國家無暇分心兼顧台海，進而遂行其邪惡行動。

台灣竟有政黨藉口和平主義對自己政府加以設限，毫無理智的阻擋政府發展國防，卻對野心勃勃窮兵黷武的中共，投以笑臉百般討好，自甘淪為助長中共邪惡勢力的應聲蟲，這種小丑行徑真是令人無比痛惡。

（作者是政治評論員）

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