自由廣場》鈴木宗男被開除黨籍 馬文君獲國民黨包庇

◎ 陳永昌

日本親俄派參議員鈴木宗男，本月初不甩日本政府旅行禁令，擅自前往俄羅斯訪問，與俄國副外長等政府官員舉行會談，係去年二月俄國軍隊入侵烏克蘭以來第一次有日本國會議員出現在莫斯科。鈴木宗男接受俄國國營電視台訪問時甚至說出「百分之百相信俄羅斯會在俄烏戰爭取得勝利」的爭議言論，淪為俄國官方的大外宣工具，被網民痛罵是「日奸」、「叛國」（非國民），他所屬的政黨日本維新會，以他出國前未申請報備為由，本月十日開除他的黨籍。

北海道出身的鈴木宗男，長期投入日俄親善外交而知名。二○○○年四月，他以當時首相小淵惠三特使名義訪問俄羅斯，與俄羅斯總統當選人普廷會面，據說是普廷當選後第一位會見的外國政治人物。鈴木宗男天真以為可透過自己的人脈，敦促俄方開放日本漁民返回北方四島附近海域捕撈，並讓原北方四島日本居民返鄉掃墓，但鈴木這次碰了一鼻子灰，俄國官方冷淡回應，讓他無功而返，而他也誤踩國家外交的紅線。日本《產經新聞》社論指出：鈴木公開宣揚違反國際法侵略行為，是不可接受的。《讀賣新聞》社論則強調：儘管身為在野黨議員，但違反日本外交政策的魯莽行為是不能容忍的。

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鈴木宗男還附和俄國官方論調「日俄關係在安倍內閣時期非常友好，短短一年之內，首相岸田文雄就把它搞砸了。」，完全違背「政治止於大洋之濱」的外交傳統，將國內黨派紛爭帶出國門，給予外國敵對勢力對日本進行挑撥分化的機會，絕對不能用民主社會不同政治主張加以合理化。

曾經連任八屆眾議員的鈴木宗男，是強而有力地方派系掌門人（女兒鈴木貴子是自民黨籍四連任眾議員），日本維新會長期以來對他鄉愿縱容，《讀賣新聞》社論提出問責：鈴木議員曾經不止一次發表對俄羅斯綏靖言論，日本維新會卻都視若無睹，或許是對其高知名度投鼠忌器，才在出手上有所保留。又說，正是日本維新會黨中央一直袖手旁觀，才會讓鈴木越來越自以為是。

黨內大老鈴木宗男傷害國家利益，日本維新會終於祭出黨紀開鍘，如今，國民黨籍南投選區的立法委員馬文君，嚴重涉嫌洩漏潛艦國造機密，國民黨卻再三護航包庇，黨主席朱立倫遲遲未置一辭，深藍的次級團體「戰鬥藍」甚至將她列入為一員，這些都在挑戰台灣社會的底線，難道是在等待全國民眾用手中選票把「馬文君和她的好朋友們」集體淘汰嗎？

（作者為企業專業經理人）

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