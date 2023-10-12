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自由廣場》票箱才是最公正的終極民調

2023/10/12 05:30

◎ 謝安民

柯文哲主張以民調來決定藍白合的分贓模式，選民應堅決拒絕這種「搓圓仔」的選舉奧步。

民調因受許多方法上的偏袒或人為操作，可以做出各種預期之不同結果。對我們懷抱敵意的外國政權，操作五個民調遠比操作整個選舉，更能危害台灣選舉和顛覆台灣政府。

無記名投票選舉是最公正的民調，不像問卷民調可在各階段、各方面，感情上綁架及情緒上影響受訪者回答偏向某一方。票箱前的決定、一翻兩瞪眼，比較不受主辦民調單位的左右。

有意參與選舉的人，應該給予公平的機會，不受任何政治勢力使用除了法律許可以外的手法操控。兩黨之間喬候選人名單，甚至以假如當選後，官位酬庸來當籌碼，這種如競標前搓湯圓的行為，對民主制度和選賢與能的選舉任務是福是禍？競標時搓湯圓，對被排除在外的廠商非常不公平。同樣地，選舉時，對沒有參與「喬事」的政黨和候選人，也非常不公平。

各政黨應該有自己的政治訴求和政策主張。選舉時，明顯的呈現給選民來選擇。以民調來分贓職位，甚至做棄保交換，非常不可取。

明年一月十三日，是我們最重要的民調，希望各政黨不要想用旁門左道取得政權。亦非柯文哲之流，想以競標伎倆竊取政權的政客所能了解。

（作者是醫師）

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