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自由廣場》杭州亞運 誰才是體育強國?

2023/10/12 05:30

◎ 陶推之

杭州亞運結束，從金牌獲得數量來看，中國獲得二○一面，在參與亞運的四九個國家排名第一。台灣則獲得十九面，排名高居第六，是前段班。

從表面上看，中國獲得金牌數量遙遙領先台灣，但這樣比較太膚淺，完全忽略了人口總數與獎牌之間的連動關係，欲客觀評量，當然要把人口數和獎牌數作綜合評估，才能得到客觀數據，以評估獎牌產出的效能。

中國人口總數約十四億一一七五萬人，除以它獲得的二○一面金牌，可以得出Ａ「每七○二萬三六三二人產生一面金牌」的數據；台灣（台澎金馬）的人口總數是二三四○萬人，除以獲得的十九面金牌，得出Ｂ「每一二三萬一五七九人產生一面金牌」的數據。

比較前述兩個數據，Ａ是Ｂ的五．七倍，用白話說，就是台灣每獲得一面金牌，中國必須耗費台灣五．七倍的人口數，才能同樣獲得一面金牌，可以說，台灣產出金牌的效率是中國的五．七倍。

如果不區分金銀銅牌的成色，加總合計三種獎牌的數量來評估，中國總共獲得三八三面獎牌，依中國人口總數計算，可以得出Ｃ「每三六八萬六○三一人產生一面獎牌」；台灣的三類獎牌獲得總數是六七面，依台灣（台澎金馬）的人口總數計算，則是得出Ｄ「每三四萬九二五四人產生一面獎牌」。

比較上述兩個數據，Ｃ是Ｄ的一○．五倍，用白話說，就是台灣每獲得一面獎牌，中國必須耗費台灣一○．五倍的人口數，才能同樣獲得一面獎牌，可以說，台灣產出獎牌的效率是中國的一○．五倍。

中共高層向來愛誇耀中國人口數達十四億，動不動就嗆別國「得問問中國十四億人口答應不答應」，基於尊重中共，我們計算亞運金牌和獎牌數時，當然要把人口數算進去，依中共的人口邏輯，中國人口是台灣的六十倍，則中國必須獲得的獎牌總數自然應該是台灣的六十倍，準此，台灣獲得金牌十九面，中國必須獲得的金牌數是一一四○面，而台灣獲得獎牌總共六七面，則中國必須獲得獎牌總數應該是四○二○面，顯然中共都沒有達標，而且距目標宛如天邊般遙遠。

所以，誰才是體育強國？

（作者是文字工作者）

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