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自由廣場》（鏗鏘集）惡意牽絆，中國結

2023/10/11 05:30

◎ 李敏勇

二戰結束，台灣人誤以為中華民國是亞洲第一個民主共和國，祖國之夢成為錯誤的選擇，直到現在仍然無法真正解除牽絆。中國國民黨挾持中華民國流亡台灣，把中華民國統治到失去聯合國席位，卻怪罪台灣民主化重建這個國家的努力。台灣涵納中華民國，卻不見容於中國國民黨。十月一到十月十，混淆、糾葛的國慶在秋風中隔海相照。

為什麼台灣人不願台灣成為「中國」的一部份？更確切說：為什麼台灣人不願台灣成為「中華人民共和國」的一部份？二戰後迎接中華民國，歷盡困厄，被糾纏在國共鬪爭的災難；民主化的台灣面臨中華人民共和國的打壓，中國國民黨彷彿已成中國共產黨統戰棋子。

在寧靜革命的台灣民主化歷程，台灣接納了戰後，特別是一九四九年以後隨流亡政權來台群落，期待歷史際遇形成的命運共同體發展成民主自由的國家。廢除動員勘亂臨時條款，向中華人民共和國遞出橄欖枝，並非向中國投降。馬，什麼樣子！只會讓戰後移入群落陷入在地認同的困境，只讓台灣離「中國」愈來愈遠。

中華人民共和國對台灣威嚇利誘，就是想併吞台灣，沒收「民主」。從前的解放論以挾持中華民國的中國國民黨為敵，以台灣人民為說服對象，想複製一九四九年推翻中華民國的革命。但台灣走過長期戒嚴體制，邁向民主化，與專制中國的政治體制愈來差距愈來愈大。一個小，其實不小的自由、民主國家，而且是發達的經濟體。為什麼台灣要成為中國的一部份？

中華人民共和國許多有錢有勢的中國人，想要移民美國成為美國公民，為什麼？中國國民黨戒嚴宰制台灣的時代，許多在台灣的中國國民黨人也千方百計移民美國，選總統才想到放棄美國國籍，為什麼？這些人也都深知自己國家不符民主、自由的條件，嚮往美國。國共合謀的制台，本質上都帶有殖民意識，無視於國民國家主權在民的原理。不真正愛自己的國家的國共特權分子只想享有統治權力的特殊利益。

不分先來、後到的大多數台灣人民，正共同為起造一個新興民主國家努力。既走過中國國民黨戒嚴長時期建構了新的共同體，怎可能接受不符普世進步民主價值條件，以人民民主專政為名，一黨統治的國家？說什麼「台灣是中國不可分割的一部份」，忘了台灣在一八九五年就被割讓給日本？台灣是被中國分割，走過獨特的歷史，現在走在新興國家的發展路程。

（作者是詩人）

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