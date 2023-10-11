自由廣場》（林保華專欄）印度搜查美國人辦的親中媒體

印度首都德里警方十月三日突襲搜索網路新聞NewsClick多名新聞工作者的住所，將多人帶回警局訊問。根據《紐約時報》今年八月的調查報告，該新聞網的美國籍金主辛漢（Neville Roy Singham）今年六十九歲，是芝加哥軟體諮詢公司Thoughtworks創辦人，目前定居上海。

NewsClick成立於二○○九年，自我定位為獨立新聞媒體，聚焦於「社會公義」，聲稱要為「被壓迫的族群」發聲，但紐時調查指出，該網站的報導充斥中國政府的宣傳要點，甚至稱許「中國歷史持續激勵著工人階級」。這些明顯是共產黨的語言。從麻州智庫Tricontinental、南非政黨到巴西的新聞機構，都有辛漢資助為中國做大外宣的痕跡。辛漢資助的媒體還利用中共上海市委宣傳部資金，在YouTube上製作節目，「向全球傳播中國的聲音」，顯然，印度政府根據紐時的報導，調查後，採取這次行動。

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印度是中國的天敵，對中國的滲透非常警覺，包括封殺可疑的中國企業等等，都走在全球之先。因此利用美國人為中共做宣傳，對中共來說，是最安全，也最有效。延安時代就有斯諾、史沫特萊、安娜‧路易斯‧斯特朗，其後還有李敦白等為中共做宣傳，他們是一群左膠；現在有辛漢這種人出來也就不必奇怪，甚至更多，只是他們眼睛盯在金錢上。

數百名印度記者十月四日聚集在新德里的新聞俱樂部，抗議當局的搜查行動，要求立即釋放被捕者，保證印度的新聞自由。印度多家媒體協會也致函印度首席大法官尋求法院干預。

這些人是糊塗蟲。調查NewsClick有沒有中國資金或接受中國指令，與新聞自由無關。新聞自由是民主國家之間與自己人民之間的事情，如今是中國利用民主國家的新聞自由來進行中共的大外宣，進行認知戰，威脅這些國家的內部安全。中國在許多國家創立自己的媒體，或用各種手段控制這些國家的媒體，進行單方面的滲透，卻不許外資在中國辦媒體，動輒以「間諜」罪名逮捕外國記者，或拒發入境簽證。中國人若向中共要求「新聞自由」，重者「顛覆國家政權」，輕者也是「尋釁滋事」，都得坐牢。民主與專制兩大陣營間對新聞自由可有「對等」關係？

民主陣營除了特別強大的美國還經得起中國滲透，與中國開展「競爭」，其他國家要單獨與中國對幹都會輸掉，財力、軍力，根本經不起中國滲透。台灣若無美國，早就亡國了，因為早被中國滲透得不成樣。目前台灣的國安單位也動起來，盼能採取更果斷措施來清除內奸，尤其要有司法機關配合。

印度是未來抗中的主要國家，紐時的調查報導，顯然也是配合目前的印太戰略，清除內部隱患，印度也是台灣的戰略夥伴，有政經軍合作的巨大空間，儘管內部有種姓制度等問題，相信作為民主國家會逐漸解決。

（作者是資深時事評論員）

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