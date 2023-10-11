自由廣場》哈瑪斯背後的中國影子

◎ 康駿銘

哈瑪斯轟炸沙漠中的以色列音樂節會場，造成大量平民傷亡，又擄平民當人質，但這無助於達成巴勒斯坦的目標，純粹只是恐怖份子的行徑，加薩遭以軍反擊猛炸，哈瑪斯必須獨負全責。而中國雖呼籲應「保護平民」，卻根本沒有譴責哈瑪斯濫殺平民的恐怖罪行，與「台灣盧倩儀們」不分青紅皂白的虛偽回應同出一轍。

中國的回應，說白了，就是支持哈瑪斯的恐怖攻擊，小粉紅幾乎一面倒支持哈瑪斯，與對俄國入侵烏克蘭的態度無異。諷剌的是，當年中國就是把東突厥人扣上「恐怖分子」的帽子，再於新疆施行種族滅絕、大興集中營。但從戰略及政治利益角度研判，中國支持哈瑪斯有其合理性，甚至令人懷疑這場突襲背後有中國的影子，以下是六點觀察與分析。

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首先，這場突擊攪亂了中東局勢，歐美分心防範局勢惡化，協助處理人道及難民問題，俄羅斯得以喘息，間接給予中國更多時間在台海開闢第二戰線。

第二，油價大漲，加劇歐洲通膨，影響民生與經濟、加重各國軍費開支的負擔，並使俄國能源在黑市的需求增加，舒緩了俄羅斯的經濟壓力。

第三，很巧合的，突襲時機發生在杭州亞運結束，正如俄羅斯入侵烏克蘭恰恰在北京冬奧結束時，符合中國一向愛面子的黨性。

第四，哈瑪斯最大支持者是伊朗，伊朗是中國的盟友，眼看美國協助推動「以沙關係正常化」進入最後階段，勢必威脅中、俄在中東的佈局，這場突擊有衝擊以沙關係的效果。

第五，中國早已有意成為中俄朝伊新軸心國的共主，且普廷訪問北京在即，突擊可謂新軸心聯合行動的實習，而北韓、伊朗近來在發展核威脅的動作相當同步。

第六，這種突擊模式能為中國侵台作示範，包括藉由飽和攻擊考驗鐵穹防空系統，測試滲透和內應於戰爭時的協作效果。

以色列遭襲是重大警示，對台灣而言，當務之急須從軍備、戰力、補給、資訊戰、情報、反滲透等多方面強化國防，同時加強政府各部的應急訓練，要有能力帶領民眾應對未知的突發狀況。至於社會心防也至關重要，應居安思危、認清敵我。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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