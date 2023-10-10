自由廣場》﹙鏗鏘集﹚國民黨雙十懷古

◎ 王景弘

看到雙十國慶英文用「台灣」國慶，馬英九裝腔作勢，揚言拒絕出席慶祝大會，難道他懷念兩蔣「兵凶戰危」，殺氣騰騰的國慶？

國際認知，台灣就是台灣，名正言順，國民黨的馬英九們對「國慶日」的英文有意見，不妨懷古，看兩蔣國慶文告的誇張。

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一九五○年代，「俄帝與共匪之末日將至」；「消滅匪偽政權，完成復國建國大業」；金門砲戰顯示，「國家民族永不為暴力所屈服」；「勝利在握，共匪正在全面崩潰邊緣」。

一九六○年代，「完成反攻大業」；「匪己陷絕境，短期內定可予以消滅」；「反攻復國進入決戰階段，當前革命情勢絕對我有利」；「反攻戰略，三分軍事行動時機已經來臨」。

一九七一年國慶，尼克森已宣佈要訪問中國，蔣介石心情不佳，只露面「接受歡呼」；一九七二年更洩氣，呼籲「精誠團結，自謀自備，再創新局」，「我們提供民主自由生活方式，戡亂斷無不勝之理」。

一九七四年蔣介石已臥病，未露面，第二年去世，嚴家淦遞補，任內三年國慶文告，都強調「緊密團結，完成復國建國使命」，和「重申永不改變反共國策」。

蔣經國在一九七八年登場，「要使青天白日旗永放光芒，中華民族世代富強」。翌年美中建交，救國團式口號出現，「今天眾志成城奮鬥，迎向光明勝利明天，反攻一定勝利，大陸一定光復」。

蔣經國當權十年，國慶文告不外「精誠團結，致力消除共產毒素，讓三民主義大行於中國」；「保衛民主憲政必須反共到底」；「光復大陸」定能在我們手中完成；一九八七年他最後一次國慶文告，「國人必須堅強團結做反共中流砥柱，為自由民主統一寫下新章」。

國民黨懷古，認同兩蔣年代的雙十國慶？

（作者為資深新聞工作者）

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