自由廣場》哀「雅婷」

◎ 羅承宗

「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯是下屬的責任」，這句乃日劇《半澤直樹》裡大和田董事的經典金句，當時掀起觀眾相當大共鳴。這個壞壞的闇黑潛規則不僅見於編撰出來的電視職場，同樣也適用於今日的臺灣官場。

日前，教育部推出「○至六歲國家一起養」廣告片，原本用意在於發揮提升生育率的政令宣導效果。但卻由於內容處處破綻、離譜至極，引起民眾公憤。教育部迫於壓力而明快決定影片下架，認錯道歉，令人欣慰。只是就在風波漸息之際，昨日連假期間一則「大河田式」的小編「雅婷」扛責臉書發文，令人錯愕。

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在今日職場的多數年輕人，正咬牙面對著種種艱辛勞苦的挑戰與磨難。其中一種最無助的職場壓力，就是被拿來當作掩飾長官錯誤、可割可棄的背鍋砲灰。就本案來說，參與經手「零至六歲國家一起養」宣傳廣告片過程的教育部中高階長官料想甚多，今天被推出來扛責道歉的小編「雅婷」乃負責社群編輯，應從未參與該廣告片。這個讓「雅婷」扛責的赤裸裸職場壓迫，不但不會消弭民怨，甚至反而還會掀起嶄新一波「雅婷們」的憤怒浪潮。

根據教科書所載，學理上政務官肩負政策決定與負責，事務官係負責政策的落實，至於機關裡實際負責業務的臉書小編們，多數恐怕是連事務官都還算不上的約聘僱人力。政治危機處理是一門極為高度專業的學問，從這次「雅婷」被扛責事件可見，教育部相關層峰官員們，顯然迄今還沒參悟箇中道理。

（作者為南臺科大財法所特聘教授兼所長）

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