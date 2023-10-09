自由廣場》新世紀女兒「致未來的她‧台灣」

◎ 李淑娟

「致未來的她‧台灣—中華民國一一二年國慶總統府建築光雕展演」，以卅一部影視作品，和台灣第一位女畫家陳進畫作為影像主軸，旁白台詞不只一次提到「阿嬤、媽媽」是「一種精神、一種向望」，其實也是民主價值、凝聚集體共識的核心。

幾年前，在史博館欣賞陳進作品展，深深被其勾勒戰後台灣女性生活吸引，從中高齡的視角，陳進前輩以柔和又準確的筆觸，留下我們童年時期，仰望成人世界的社會氛圍。

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光雕影像以年過八十的金馬影后陳淑芳旁白，及新一代的金曲歌后鄭宜農「新世紀的女兒」合力聲音演出，展現跨世代說唱台灣的張力；從早期電影「龍門客棧」到今年入圍金馬獎的「本日公休」，影像匯集時間、族群與階級，說明各有困難但努力克服的生活樣貌。

光雕展演首夜，雨歇散場時，發現座位區可隨意入坐，還有人騎著YouBike前來，輕鬆地停在一旁，頓時覺得：自由真的非常可貴。而展演開始前，兩側螢幕投影過往幾年的光雕影像，不管是口罩或運動選手，都提醒著共度的舊日，一年一年匯成時代的河，每一年展演時，府前都沒有交通管制，車輛依然穿梭螢幕前的情境，一如我們創作、我們生活、尋找共好共榮的道路。

展演結束，陳進留下的話語：「我住台灣，看見台灣，也看見台灣人的生命」，和陳淑芳的結語：「我就是我。」烙印在心。

（作者為文字工作者）

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