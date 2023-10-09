社論》儘速修補關鍵技術保護網

美國商務部長最近訪中期間，遭到美國制裁的中國華為似乎刻意發表新手機，以宣示突破美國科技封鎖。華為新手機晶片是否具有七奈米的技術層次，是否獨力發展或有外國廠商暗中力助？美商務部仍在調查中，並因此可能祭出更嚴格的制裁措施。此際，外媒《彭博》卻報導四家台灣廠商正替華為在深圳建造晶圓廠，協助中國突破美國科技鎖喉。此事雖經相關廠商澄清，但經濟部仍啟動調查，強調若違反規定，最高可罰兩千五百萬元。

美國制裁華為乃美中貿易戰的指標性事件，後來雙方更從貿易戰延伸為金融戰、科技戰，以及地緣政治的對抗。美國力阻中國取得高階晶片以發展戰爭機器，在台海、南海、東海滋事，威脅全球和平與經濟成長；而中國則以「雙循環」，特別是內循環的經濟發展模式，以及科技自主，企圖強化對抗西方的底氣。因此，當華為宣稱在美國全面抵制下，能夠達成技術突破，發表新手機時，此一手機已被戴上「愛國機」桂冠，成為一種民族情緒的投射，「中華民族之光」。但華為缺乏相關先進設備下，僅憑高漲的對抗西方情緒，想以土法煉鋼方式在高科技領域上有所突破，恐怕難上加難。因而外界強烈質疑，打造新手機的背後恐有外力協助。先前傳出記憶體方面係韓國廠商提供，如今又傳出台廠助其建廠，如此重大的指控，當然引起震撼，相關廠商澄清，僅係從事工廠廢水處理、建築內裝、機電配管等工作，是較為低階的廠務工作。事實真相為何，則有待有關方面的調查。

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然而，此事即使如廠商所稱，只是幫助從事低階廠務工作，但仍引發質疑，美中對抗是一種國家層次的戰略格局，台灣作為備受中共武力威脅的受害者，理應參與美國領導的民主抗中團隊，國內廠商豈可企圖在灰色地帶中謀取私利，造成敵我角色的模糊？其實，此事可以帶給吾人一種省思︰台灣雖然是中國企圖併吞的獵物，但高度的經濟依賴、認同的扭曲，常使一些國人失去提防意識，甚至認賊作父，不經意作出影響國家安全的行為，卻沒有受到嚴格的規範與懲罰。

例如間諜案往往輕判，充分曝露台灣內部不可輕忽的致命弱點，對比美國對共產中國崛起負面意涵的清楚認知與防範，台灣對中共威脅的警覺顯然是不夠的。在中國改革開放之初，西方國家充滿浪漫的想像，認為經由經濟成長，與民主國家的接觸交流，中國將會產生民主改革的質變，以和平崛起姿態造福人類。事實證明，中共政權不但沒有民主化，納入既有建立在規則之上的國際體系與規範，反而對內散播、渲染對西方國家與民主的仇恨，意圖取代美國，成為主宰世界的霸權。過去，民主國家對中共竊取智慧權總是睜一隻眼、閉一隻眼，但當發現中國不但因此得到不當的商業利益，更用來強化軍備，威脅全球秩序時，遏阻紅色中國崛起便成為民主陣營的共識。而美國執行制裁尤其嚴厲，技術、人才、設備、原料、資金均在禁止之列，此次華為似乎突破封鎖，美國商務部立即暗示，將強化加深制裁的力道。而歐盟執委會也立即公布對其經濟安全構成風險的關鍵技術清單，在在顯示保護關鍵技術的決心。

令人欣慰的，政府顯然也認知台灣防護網的不足，最近國安會秘書長顧立雄接受媒體訪問透露，台灣計畫今年底前將公布一份關鍵技術保護清單，防堵中國取得這些技術，可望涵蓋半導體、農業、航太和ICT等產業。顧立雄並指出關鍵技術保護清單，主要在防止台灣的半導體產品和技術被中國用於國防或軍事目的上。易言之，台灣的半導體產品與技術輸出中國，不僅是商業行為，更可能被裝在飛彈、戰機、軍艦等軍事裝備上，作為侵略台灣，屠殺台灣人的武器。目前《國安法》對於「國家核心關鍵技術」界定為，如流入外國、中國、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。而「兩岸人民關係條例」亦有規範投資、禁止先進技術轉移中國。經濟部國際貿易局則有出口管制的具體機制。因此，一份具體的關鍵技術清單的研擬與公布，將得以構成完整的保護網，明確維護台灣的經濟利益與國家安全。

當前自由世界抗中的主要基調為「國家安全」、「經濟韌性」和「民主永續」，且因與中國經濟相互依賴，一時之間無法完成脫鉤，因此以「去風險」作為主軸，建立規避中共經濟脅迫的保護機制，實在刻不容緩。我們必須承認，台灣無論在民眾心理、制度規範、國家安全與經濟的防護上，均有疏漏，必須儘速補破網，方可在中共無孔不入、無所不用其極的威脅中，確保台灣的永續生存與發展。

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