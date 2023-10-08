自由廣場》小心!入境中國的風險日益升高

◎ 康駿銘

國安局長蔡明彥指出，國人進出中國遭盤查的次數正在增加，即使是中國國台辦核可入境的名單，仍遭國安的不禮貌查問，檢查手機、電腦及私人物品。

中國從來不是法治國家，法律只是以現代文明作偽裝，供當權者清除異己、控制人民的武器，新版「反間諜法」生效後，中國國安更有依據按主觀意願行事。中國的司法、立法、行政乃至媒體四權合一，全在中共的旨意下運作，從台灣的李明哲、香港的林榮基，乃至加拿大前外交官康明凱等，只要中國認為「有意顛覆政權」，都可任意拘捕、審訊、判刑，無須任何公開程序，即可令你人間蒸發。

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這正是香港爆發反送中革命的關鍵。香港雖在終審法院之上還設擁有對法律作最終解釋權的所謂「人大釋法」，但在2019年前，香港司法體系大致仍保留一定的獨立性與公正性，中國未能完全為所欲為，遂積極推動「二十三條」、《逃犯條例》，企圖突破香港的司法，把肅清異己之手伸進香港，結果都引爆大規模反抗，正因香港人熟知中國的手段，故堅決維護僅存的司法與自由不受北京侵害。遺憾的是，香港人最終不敵港警及中國公安聯手的血腥鎮壓，在反送中革命落幕後，「港版國安法」登場，壓垮香港最後的自由與法治，成為中國撕毀《中英聯合聲明》的鐵證。

今年3月，留學日本的一位香港女生在返港更換新式身分證期間，被港警以「煽動分裂國家」為由拘捕，成為「港版國安法」域外適用的首例，藉此將網路上的寒蟬效應擴散至全球，當然也包括台灣在內，此與中國國民黨在戒嚴時期的作為無異，試問這種流氓國家有什麼好值得賠上上自由、甚至性命而與它「交流」、到訪的？心存僥倖入境中國是高風險行為，政府已做出提醒之外，應再具體提升訪中、訪港的旅遊警示級別。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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