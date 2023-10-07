自由廣場》美元打噴嚏，亞股大失血！

◎ 二弄

回顧經濟歷史，會發現全球資金流向總是與各國經濟政策、央行利率策略及全球宏觀經濟情勢緊密相關。在這次美元強勢下，亞洲國家受到的打擊和壓力都相當明顯，為什麼？

利率差異與資金流向

美國的利率走升對於國際資金具有巨大的吸引力。當美國的利率上升，存款和投資回報率都會相對提升，隨著美國利率從2%增加到4%，全球資金流動顯示出超過5000億美元的資金從新興市場流回美國。這次的美元強勢使得亞洲國家的股市平均下跌15%，尤其在台灣、日本和韓國，股市分別下跌了18%、12%和16%。台灣，具有40%全球半導體市場份額，其股市在一周內更是經歷了8%的震盪。

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新興市場的挑戰

新興市場這次資金流出形成重大挑戰。因資金流出時，貨幣會面臨貶值壓力，例如印度盧比和印尼盧比，對美元貶值了7%和5%。貨幣貶值意味著進口商品價格上升，導致通脹壓力增加，國家外債負擔也會增加，此因需要更多本國貨幣來償還同樣數量的美元債務。

資本市場的反應

股票市場通常對外資流入和流出非常敏感，資金流入時，股市通常會受到推動，當資金流出時，股市則面臨賣壓。這次事件中，外資大量流出，台、日、韓等亞洲國家的股市都受到沉重打擊。

短期震盪與長期前景

儘管如此，但從長期來看，各國經濟基本面仍然穩固。亞洲地區的經濟增長率、人口結構和技術進步，在全球經濟中都具有很高競爭力。雖然短期可能震盪，但長期來看，亞洲國家的經濟前景仍然樂觀。

台灣，作為亞洲的重要經濟體，對於全球資金流動的影響特別敏感。近期因美元強勢，台灣股市經歷空前震盪。但對長期投資者來說，這意味著一個警告信號，還是一個機會？

震盪的背後

台灣是出口導向型的經濟體，當美元強勢，意味著出口商品在國際市場的價格上升，從而可能對出口量造成壓力。而美元強勢時，全球資金可能從新興市場撤出，流向美國尋求更高的回報。這導致外資大量從台灣股市賣出，造成股市震盪。

長期投資的角度

從長期投資的角度來看，震盪可能是入市的好時機。台灣的經濟基本面仍然強勁，半導體、電子製造和其他高科技產業都有很強競爭力，且台灣的企業治理和財務透明度，在亞洲地區都居領先，意味著投資者可以更容易地評估和選擇投資目標。

對長期投資者來說，市場的短期震盪不應是做決策的主要考慮因素。相反，他們應關注企業的基本面，包括業務模式、競爭力和未來增長潛力。從這個角度來看，台灣有很多具有長期增長潛力的優質企業。

總結

10月4日的市場震盪只是全球經濟中的一小部分，它反映了全球資金流動、央行政策和經濟基本面之間的複雜互動，對投資者來說，區分短期震盪和長期投資機會非常重要。儘管台灣股市近期受到美元強勢的影響，但這不應該掩蓋其長期投資的吸引力。投資者應保持冷靜，進行深入分析，並尋找那些在震盪中被低估的優質企業。

（作者從商）

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