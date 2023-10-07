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自由廣場》「Lin bay好油」的幫兇何其多

2023/10/07 05:30

◎ 林志翰

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自稱「全家被恐嚇」，上黃國昌的直播節目痛哭失聲，在野黨個個見獵心喜，砲轟政府農業部、數位發展部，痛罵暴力威嚇侵害言論自由，卻被查出恐嚇案是自導自演，當初跟著亂罵的民眾黨總統參選人柯文哲竟說，社會一定有假消息，應該譴責造假的人，而非譴責被騙的人。

針對林裕紘自稱遭恐嚇，國民黨立委曾銘宗質詢咄咄逼人，要求行政院長陳建仁給出具體破案時間，否則9月26日總質詢不讓陳建仁上台，還質疑民進黨政府要拖到明年1月大選後或520之後。

柯文哲則在臉書力挺林裕紘，批評「言論自由應是人民不用擔心因為政治立場不同而被查水表」。當過台大校長的管中閔謾罵不落人後，在臉書發文批「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些『雜碎』？」，國民黨立委王鴻薇、林為洲，民眾黨蔡璧如與諸多藍營名嘴，也在政論節目裡謾罵不休，真相大白後，眾人紛紛翻車。

這些人就是「造假者」的幫兇，他們明明有時間「停、看、聽」，卻在第一時間謾罵起舞，而國民黨總統參選人侯友宜也跟著批，指當事人遭民進黨政府「一條龍」政治打壓、司法機關清算。如今真相大白，侯要不要調整說詞呢？

抹黑產業鏈攻擊吳音寧、陳吉仲，攻擊疫苗、進口蛋，頻頻得逞，原因出在釋出假消息後，在野勢力馬上跟進謾罵，扭曲真相，撕裂社會，當柯文哲狡辯自稱「被騙的人」，不應被譴責，其人格缺陷即一覽無遺。

（作者是國中教師）

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