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自由廣場》林姿妙的裙帶政治醜聞

2023/10/05 05:30

◎ 張勳慶

宜蘭縣政府公共造產專員許智信，打著縣長林姿妙和縣府標案之名，對外借款兩億元，約六十人受害，東窗事發後人捲款不見，縣府則用曠職三日解雇去回應，媒體報導以「切割」形容。

這件縣府成了詐騙集團的水房醜聞，表面上看是個人行為，仔細觀察卻發現是裙帶政治所引起。許智信競選地方公職失利，以林姿妙女兒的同學入縣府，這就是縣長欽點的人馬，外界當然會視為縣長的分身，在地方許多活動上也跟前跟後，出事後離職或調走冰凍，林姿妙急著撇清責任，在縣府治理上出了嚴重問題。

所謂「專員」是常任文官的職等名稱，一個競選失利者用此職等安插到縣府，又用此名號在外行走，又負責安排縣長活動行程，那就是政治上的拍檔，今日所謂曠職解雇，說穿了就是擦縣長屁股的口頭宣示，但在實際上地方上不就是看在林姿妙這個招牌，才會把錢出借給親信。現在吸金兩億人遠走高飛，整個過程縣府、縣長都不知情？但地方上卻傳的沸騰，這完全和地方政治生態運作相違。

而且一位縣長安插以公共造產為業務的專員，真正執行工作是辦理縣長會出席的地方活動，如此掛羊頭賣狗肉的公僕會存在地方政府內，那一定是縣長授意，因為一般文官都是依職務內容去辦事，就算會隨地方首長同進同出，也是首長刻意安排，這通常會出現在選舉時期，所圖就是當選後能論功行賞，內行人皆知的司馬昭之心。

那許智信會在選舉失利下投靠林姿妙，如奴僕般聽其使喚，講不好聽就是當下政治圈常見到的小李子，其會不會闖禍搞事，全看主子是否有高度自律和用人標準，上樑不正下樑歪是最常見。而在林姿妙當縣長任內，宜蘭政府局處和縣長本人，一直被媒體報導出許多弊端，今日縣長人馬還成了詐騙成員，請問這在陳定南當縣長時，以其人的自律和管理方式，會發生能貪就貪，能撈就撈，打著名號在外行騙的醜態百出嗎？急切割還不如先律己，人正說話有人信，人不正說話像放屁，這是當下政客要牢記的從政原則。

（作者是文字工作者）

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