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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚錯誤用語 錯誤概念

2023/10/03 05:30

◎ 王景弘

美國麻州政治家族的第二代，小羅勃甘迺迪下週將宣佈，不參加民主黨初選，而要以獨立候選人身份參選總統，挑戰同黨爭取連任的拜登，媒體沒把他的意向當回事，民主黨也沒有人喊「團結」、整合、民調低的退選。他要參選是他的權利。

選舉與被選都是民主制度的法定權利，遊戲規則先訂，重在公開公平競爭，不是聽政客當「造王者」喬人選，硬把不同理念的政黨苟合，湊合成一組候選人參選，美其名「整合在野力量」，目的在勝選，藉「政黨輪替」，大家分贓。

郭台銘喊「主流民意大聯盟」，和國民黨要併吞柯文哲，都是背離公開競爭，以理念與政策爭取認同的政黨政治邏輯。不經過政黨吸收培養及黨內競爭，選前才權謀兼併，那不是自由競爭，而是搓圓仔湯。

「藍白合」是保守的國民黨，要與不知理念為何物的民眾黨苟合，但這更像國民黨要吞掉民眾黨，因為那直接衝擊民眾黨存在的目的，和國民黨操作選舉的招式。

國民黨選戰策略，一向在分化老台灣人，它想利用柯文哲瓜分民進黨票，不料柯文哲卻拉走國民黨的票。它一貫以血統藍掛帥，搭配台灣人當副手，但這一次很棘手，既提名台灣籍的侯友宜選總統，再搭台灣籍副手，血統藍不造反才怪！

「藍白合」之論，有人主張比民調，輸者退選，或當老二，目標在達成「政黨輪替」。但民調雖有它的科學性，卻並非精確的真實投票結果，否則何必花大錢辦選舉，凡事民調決定即可。

民主選舉，公開競爭，贏者取得政權，法律限制總統只能當兩任，但並沒有政黨執政期限，所謂政黨輪替只是誤導式的口號。要不要換政府，是人民的選擇，並不是「輪流」。否則連新黨遲早都會「輪」到執政！

（作者為資深新聞工作者）

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