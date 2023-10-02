自由廣場》154歲冥誕紀念／不朽的和平革命先驅—聖雄甘地

◎ 葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）

創造歷史的先輩往往讓人感覺距離遙遠。然而，在近現代歷史中卻有這樣一名前輩，他的行動哲學啟發了一代代為了追尋更美好人類社會的實踐者；即使到了今天，他仍影響著人們的生活理念。印度人稱他「阿爸」，他就是—聖雄甘地。

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甘地於一八六九年生於印度西部。是印度獨立領袖，亦是印度國父。他以非暴力的「堅持真理」（Satyagraha）原則作為對抗殖民的方法。Satyagraha的真義並不僅是放棄武力，而是在於透過人性中的道德力量，促使威權者反思，放下武器，最終停止迫害行為。此外，Satyagraha不只強調以非暴力作為達成目標的手段，更是將和平非暴力作為目標。現今世界亦然，鼓勵以和平對話代替武力威脅。甘地曾說：「非暴力革命不為奪權，而是關係轉變，以和平終結強權」。

自此，Satyagraha哲學成為反殖民主義和民主改革的燈塔，也影響全球民權運動領袖，如馬丁路德金恩、曼德拉、恩克魯瑪等。台灣的民主運動也繼承了Satyagraha精神。一九九○年野百合學運，學生和平靜坐抗爭結束「萬年國會」。學運領袖以台灣原生白色福爾摩沙百合作為象徵，為台灣民主寫下重要里程。

甘地亦深信公民的力量。他認為成就大事需透過公眾參與，而非少數菁英的謀劃及政府透過強制的命令執行。由此可見，甘地是真正的民主主義者。印度總理莫迪強調國家發展的關鍵在於公民參與（Jan Bhagidari），亦持續實踐甘地的理念。甘地哲學能持續影響世界主因在於他的理想超越了民族、宗教及國界的限制，以追求全球人民的福祉為重，建立長久和平的烏托邦為目標。

現今消費主義盛行下，印度推行謹慎節約為永續環保關鍵，亦源於甘地的啟發。「Mission LiFE（環保生活方式）」是由印度主導的全球運動，鼓勵以環保生活方式減少碳足跡。總理莫迪說：「甘地是環保的先驅者，早就預見與自然和諧共處的重要性」。

在十月二日甘地誕辰，期望甘地人生哲學能引領我們：與自然和諧共處，並聽從內心良知。正如甘地所說：「你的信念變成思想，思想變成言語，言語變成行為，行為變成習慣，習慣變成價值觀，價值觀造就你的命運」。

（作者為印度台北協會會長）

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