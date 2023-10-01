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自由廣場》嫉妒心使他們見不得別人好

2023/10/01 05:30

◎ 陳喬琪

台灣國造第一艘潛艦，2023年9月28日由蔡總統親自命名與舉行下水典禮，這是值得慶賀的國家大事，在野勢力居然不滿，立法委員出來嗆聲，特定媒體跟著唱反調，令人熟悉的套路，凡是對台灣發展有利的國家政務，他們一律反對。

民進黨執政已八年，在野勢力不甘心，明年1月13日大選，下架民進黨的口號喊得很響。有些人認為，這是對執政黨的一種「仇恨」表達。但這八年，有三年全球處在嚴重疫情，台灣的經濟持續繁榮、社會相對安定、國際外交關係提升，在野勢力很「嫉妒」嗎？

朱敬一院士對陳吉仲、陳時中等幾位前任部長，及前北農董事長吳音寧的遭遇，評論是因「社會仇恨值」超高而卸職。

「仇恨」是一種嚴重的情緒反應。教育部國語辭典修訂版的解釋是：「因敵對而產生的憎恨」。在精神病理學的解釋，仇恨通常與攻擊連結，也就是為了表達仇恨的情緒，而出現攻擊行為。

筆者的觀察，在野黨其實是嫉妒為台灣做出貢獻的政務官，歹勢轉生氣，用「十足惡意、斷章取義實施言論攻擊。」（引用朱敬一院士的評語）。然而政務官下台，在野黨就得勝了嗎？這就是在野勢力的阿Q精神。

在野政黨提不出有效的監督方法，卻又見不得執政黨做得好，遂用言論攻擊政務官，透過媒體宣洩負面情緒(acting out)，從心理防衛機制來說，這是「扭曲、投射與嫉妒」綜合而成的心態，不宜解讀為仇恨。

事實上，陳事中部長協助帶領台灣，渡過武漢病毒肺炎疫情最嚴重的三年，卸任後應該頒給國家勳章；陳吉仲任內七年對台灣農業的貢獻，更應該要記載在教科書，讓後輩傳頌。民進黨培養了許多優秀的政務官，鞏固主權，帶領國家往前進，是值得信賴的政黨。

（作者是精神科專科醫師）

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