自由共和國》翁秀琪／用新聞產製準則 防止生成式AI傷害新聞專業(上)

德國雜誌4月時刊登「AI生成」的車神舒馬克假專訪,引爆眾怒,總編輯下台。(歐新社檔案照)

翁秀琪/政大傳播學院兼任教授

生成式AI自去年上市以來,已經造成新聞媒體諸多疑慮。例如︰

製造虛假的新聞消息來源

今年四月六日《衛報》的編輯創新主管克里斯‧莫蘭(Chris Moran)發表了一篇名為“ChatGPT is making up fake Guardian articles. Here’s how we’re responding” 指出三月份時,衛報的一位記者收到一位研究者的電子郵件,表示他們使用 ChatGPT 進行研究時, 它為了回應被問及關於這個主題的文章,這個生成式AI 編造了一些號稱是來自衛報某篇文章的內容。 文章的流暢性,以及它所建立的大量數據,使得這篇AI生成的作品的存在對於這位研究者來說甚至是可信的,因此去信《衛報》詢問。但是《衛報》內部的人在其網站中遍尋不著該篇文章的下落。 內部的人甚至懷疑,該文自推出以來,標題可能已經被更改了嗎? 是否由於發現文章有問題而有意將其從網站上刪除? 還是被文章報導的對象通過法律手段強制撤下了?最後發現,其實根本沒有這篇文章的存在。

克里斯.莫蘭(Chris Moran)今年五月參加ONO(Organization of News Ombudsmen and Standard Editors)在倫敦舉辦的年會,於一場AI的討論會中擔任與談人,開宗明義就舉了上述發生在《衛報》的例子。

對肖像權、隱私權,和著作權的侵害

人工智慧產生的資料,包括文字、表格與圖像,有可能會涉及侵害他人的肖像權、隱私,與各類資料的合理使用範圍。

形成認知偏差與複製偏見

當生成式AI學習對象的資料庫不完整或有偏見時,生成式AI產製的內容,就非常有可能導致使用者的認知偏差或複製偏見。

。例如︰

一、 Amazon 亞馬遜自動招聘系統歧視女性。

二、 COMPAS 種族偏見與再犯罪率。

COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions)是美國預測再犯罪率的工具,由Northpointe,Inc.研發。系統預測黑人相比白人更有可能被錯誤判斷為具有更高的再犯風險。

三、 美國醫療保健低估黑人病患需求。 用於美國醫院的AI 系統分析超過二億人的醫療保健成本歷史,以成本評估哪些患者需要額外醫療照護。但這忽略黑人和白人患者不同的支付方式,整體來說黑人患者的醫療費用低於同等條件下的白人患者,因此系統得出黑人患者比同樣患病的白人患者更健康的錯誤結果(黑人患者獲得更低的風險評分),在相同需求下也無法獲得和白人患者一樣多的額外護理,估計種族偏見的計算方式使被確定需要額外護理的黑人患者人數減少了一半以上。

四、 ChatBot Tay 分享歧視推文。 二○一六年微軟推出Tay 聊天機器,希望能在Twitter上與用戶對話互動中學習。但不到廿四小時,聊天機器人就開始分享種族主義、恐跨和反猶太主義的推文。它從與用戶的互動中學會歧視行為,不乏用戶對機器人提供煽動與歧視性言論。

五、 在幾天前(September 19 at 1200 UTC)的ONO Shop Talk中,有一位參與的公評人提到有人請ChatGPT用種族的膚色來分析各種行業的人種,結果律師、會計師這些行業出現的都是白人,恐怖分子出現的清一色都是有色人種,強化了種族主義與種族偏見。

六、 AI已經被使用在各種犯罪和詐騙的手法中。

基於上述疑慮,國外已有不少媒體針對如何使用AI訂定準則,並向社會公告以示負責,例如英國公視BBC 、加拿大公視CBC,以及英國《衛報》、《路透社》(Reuters)等媒體組織。相關細節,公視董事長胡元輝近期已在其投書《天下獨立評論》的文章〈興奮之外,更須警惕!媒體業急需制訂AI倫理規約〉 有非常詳盡的說明。 事實上,在公視的官網上,也已經可以找到一份名為「公視基金會AI使用準則」的資料。

(待續)

