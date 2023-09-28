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自由廣場》藍白合帶來兩次災難

2023/09/28 05:30

◎ 魯伯非

藍白合變成國民黨、民眾黨對付民進黨的終極武器，可最近兩件事卻完全彰顯出藍白合會帶來何等災難！

高虹安經由藍白合而選上新竹市長，高當初就是在國民黨黨主席朱立倫、新竹市議長許修睿的合力之下，拋棄國民黨自己的新竹市長候選人林耕仁，以保送民眾黨的高虹安當選。林耕仁當初第一個提供高涉貪助理費的證據，仍不敵自家黨主席和議長的背刺，被逼著忍氣吞聲，最後落選！

高虹安當上新竹市長後，因涉貪污助理費被起訴，朱立倫為了藍白合，居然比柯文哲更早一步聲援高，後來隨著高享受建商提供的豪車、豪宅，火速通過新竹市各地都更，整個對價關係才越發啟人疑窴：當初藍白合的目的，莫非是新竹市建商、國民黨民代急著推出能勝選、又能配合昌益建設通過新竹市都更，大炒房地產的傀儡市長？

第二個藍白合的代表作是大直民宅倒塌事件，民眾黨黨主席柯文哲在卸任台北市長前夕，不但不廢除，反而通過「由建商自行鑒定損鄰安全」，如此涉及嚴重利益衝突的行政條款。就因這項條款，大直住戶發現基泰工地造成自家嚴重的牆壁皸裂，漏水各種問題，整整八個月求助無門。

北市議員苗博雅在大直民宅倒塌前三個月就質詢，指出台北市到處有天坑，建商自行鑒定損鄰，球員兼裁判，必有嚴重的安全疑慮。但台北市副市長、號稱公安防災專家的李四川，卻以天坑是極端氣候為由，根本不在意這項利益衝突條款的嚴重性！

而台北市國民黨的市府團隊和民代，則對大直受損戶陳情八個月不聞不問，房子倒了以後才跑出來作秀；喊著假扣押基泰，卻不敢批判造成基泰隱匿損鄰安全問題，是起因於柯文哲制定的行政條款！最後勇於批判法條圖利建商、每天幫大直受災戶爭取權益的，卻是拿不到這些住戶選票的民進黨市議員陳怡君，這就是藍白合造成的社會危害。

這兩件事顯示所謂的「藍白合，下架民進黨」，完全無關乎民眾切身利益，而只是為了國民黨、民眾黨奪取執政，缺乏政商勾結貪污的管道，所以為反對而反對，無所不用其極地抹黑民進黨，塑造選民要下架民進黨的假象，來換取執政的機會。

（作者是自由作家）

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