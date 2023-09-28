自由廣場》生育政策應從產前到產後全面性照顧

◎ 陳玫儀、王舒芸、覃玉蓉

國民黨總統候選人侯友宜在「助生育、添好孕、強國運」記者會宣布「補助凍卵」、「提高育嬰留職津貼」及「三胎家庭房屋補貼」三大政見，我們認為以上三點政策恐是「難助生育、難添好孕、難強國運」。

首先，礙於《人工生殖法》限制，在台灣合法使用人工生殖技術的對象只限已婚異性戀夫妻，至於女同志家庭、不婚卻想生小孩的女性即使可以「凍卵」，也無法利用人工生殖技術孕育生命，此謂「難助生育」。

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再者，樂見提高育嬰留職津貼以降低照顧導致的所得損失，但現行育嬰留職停薪津貼仍以投保薪資計算，無法提供適切的所得保障，很難實質鼓勵家庭經濟能力較好的家長也一同承擔照顧。此外，有更多的孕產家庭面臨請育嬰假被刁難、被要求自行找職務代理人，或回職場後，發現被調職或轉單位，最後造成「有假卻不敢請」的困境。呼籲各黨總統候選人，除了端出提高育嬰留職津貼的牛肉，應積極降低職場對孕產家庭的敵意環境，否則根本「難添好孕」。

至於敢請又能請假的家庭，則應提供更有彈性的育嬰假，現行一次至少要請一個月的育嬰假，不完全符合育兒家庭的需求，如：帶小孩打疫苗、看牙、塗氟，幫小孩辦證件、戶口、銀行帳戶變更等，只須請一天假的育嬰假，因此我們呼籲育嬰假應開放以小時或日為單位的彈性請假，或大幅擴充現有一年七天的家庭照顧假至十四天以上不扣薪，皆是可行方向。

台灣面臨的困境並非「從兩胎到生三胎」，而是女性「連第一胎都不想生」，而從「不想生」到「願意生」有多管齊下的政策可採用，例如，在生產前，國家提供以家庭為主體的生產教育，扭轉生產的負面印象；生產中，納入助產師服務，降低生產過度醫療化與生產焦慮；生產後，國家提供新生兒家庭連續性支持服務，如居家訪視、家務整理、育兒指導等，或是居家臨時托育喘息服務，而非目前只有高風險家庭可申請部分服務，要讓有生育的家庭都能得到這些應有照顧，不須焦頭爛額四處尋找資源。

全球知名的女性主義經濟學家南西‧佛伯爾指出「家長撫養出快樂、健康、成功的孩子，其實就提供了非常重要的公共財。受益者不限於孩子本身，雇主也會因能僱用高生產力的勞工而受益，老年人則因年輕世代繳稅維繫社會安全體系而受益，全體公民因為隔壁住了貢獻有創造力且守法的鄰居而受益。」我們認同此一主張，呼籲未來的國家領導人，應從產前、產中到產後提出完整的生育政策，提供優質照顧，創造重要公共財，才能真的提高生育率、強國運。

（作者依序是台灣生育改革行動聯盟秘書長、中正大學社福系副教授、婦女新知基金會秘書長）

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