自由廣場》莫為政治私利而扭曲副總統的憲政規範

◎ 林子堯

新北市長侯友宜參選總統，為了迴避民意監督，刻意請了史上最長的假，國民黨不思自身愧對民意，反而亂扣賴清德帽子，凸顯該黨無知，誣指賴清德未請假故未盡責。事實上，早在連戰兼任行政院長時，副總統職權問題就被提出，釋字四一九號大法官早有解釋，根本不是國民黨所能胡亂比擬，藍營腦中只有政治，卻無新北市民。

一九九六年大法官做出的釋字四一九號中指出，副總統的職權在憲法並無明定，但「在政治上自有其影響力」。甚至指出，若未依憲法繼任總統或代行總統職權時，而行使任何屬於總統之憲法權力，即屬於法無據。反觀一般行政機關之副首長，無論依成文或不成文規範，當然負有輔助該機關首長處理事務者，兩者完全不能同日而語。簡言之，副總統不可代行任何非專屬於他的行政職權，更不像一般首長可由副手代行職權。所以，侯友宜請假可由副市長代行職權，但副總統卻不具此權力。更重要的是，副總統職權，憲法沒有明文規定，也沒有專屬副總統的行政權，這和侯友宜的地方首長責任截然不同。

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更重要的是，侯友宜身為新北市長，須進議會備詢，對其施政負責。我們很難想像，假設民進黨籍的行政院長今天參選總統，卻堅不請辭，而寧可請假，只為迴避立法院的施政監督，請問國民黨立委會讓這會期的中央政府總預算過關嗎？連受監督的新北市議會都不敢去，連市政都不敢負責，這才是侯友宜這次參選最大的荒謬之處。

台灣不是沒有副總統參選總統的前例，國民黨的連戰就是第一個參選總統的民選副總統。甚至，連戰還曾鬧出兼任行政院長是否合宜的風波，國民黨如果在乎副總統的職權，當初豈敢提名連戰參選？老牌民主國家如美國，也有副總統參選總統的前例，二戰後的尼克森、老布希、高爾，都以副總統參選總統，在美國國內並無國民黨這種無聊爭議。侯友宜只是不敢進議會，藍營該做的只有道歉，曾經執政一甲子的老政黨，居然連憲法的法定職權都搞不清楚，竟奢想執政，相信國人難以接受。

（作者是台大國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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