自由廣場》【北社評論】選舉的後驗知識

◎ 黃維富

台灣由獨裁專制遽轉為民主法治，不過是三十餘年，學校尚未能提供充分的民主公民知識與民主能力的訓練，以適應民主制度的運作，所以選舉時會發生傳播譁眾取寵的口號或歧視的觀念，以取得治權，就任後又沒有能力施政，值得我們探討以為選舉的後驗知識。

中國國民黨的韓國瑜是譁眾取寵的典型範例，二○一八年選高雄市長時訴求的對象是北漂年輕人，口號及政見是「貨出得去，人跟錢進得來，高雄發大財！」、「莫忘世上苦人多」…等內容，那些空泛無據或無法落實的政見欺騙了市民而當選。選上後，來個「我競選政見有白紙黑字嗎？」完全沒有能力或意願去做選舉時提出的訴求，反而自身成為反動的保守封建勢力，錯失適時施政的機會。於是乎二○二○年罷免韓市長的正當性，正是他在選舉時提出的訴求。

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去年白藍黨合作，以「塔綠班」，「綠畜」…等歧視的觀念，操作提升對不同陣營的仇恨值，並提出「台北經驗，新竹實現」的政見，蠱惑新竹人不審查候選人及其政黨的政策傾向與能力，加上國民黨不惜犧牲同黨的候選人，使高虹安當選新竹市長。上任後發生副市長、局長等被請辭事件，因而民眾黨一系列的「腥」政治被揭露出來。據報載，檢方分別針對高市長被指出入以豪車代步、男性朋友便宜租得豪宅，以及火速解凍前市長林智堅，因時任內政部分署長向昌益建設收賄二千萬，使昌益建設合作的理銘開發得標而凍結七年的寡婦樓都更案，簽分兩個他字案展開調查。更可議的是寡婦樓環評會議的主持人，竟然是建商關係人。

依前述所得的選舉後驗知識，人民應該認真的審查候選人提出的政見是否為空泛無據或無法落實的天方夜譚？並辨識候選人及所屬政黨的政策傾向，素行與能力，以免將一個莫名其妙的人推上神壇而取得政權，上任後執政的荒腔走板，那麼付出的最大代價是錯失適時施政的良機，再回頭則是難上加難。明年總統與立委大選的結果，攸關台灣主權領土的完整性，人民自由民主生活的價值，及經濟的福祉。俗話說，一步錯，全盤皆輸，選民可不慎重嗎？

（作者為台灣北社理事兼教育組召集人）

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