自由廣場》立陶宛剝奪滑冰明星國籍的啟示

◎ 陳永昌

立陶宛總統瑙塞達簽署法令，剝奪世界盃女子花式滑冰銅牌得主德羅比亞茲科（Margarita Drobyazko）的立陶宛公民身份，因她涉入支持俄羅斯對烏克蘭軍事侵略的戰爭宣傳活動。

原籍俄羅斯的德羅比亞茲科因為傑出運動員身份，一九九三年破例取得立陶宛國籍，代表立國參加國際比賽，二○○○年與同為花式滑冰運動員立陶宛籍丈夫結婚，兩人搭檔創紀錄五度參加冬奧，最佳成績是第五名，彪炳戰功獲立國政府頒授國家勳章表揚。烏俄戰爭爆發後，去年八月兩人參加俄羅斯冰上芭蕾舞劇商業演出，活動主辦人係俄國退役花式滑冰運動員，恰為克里姆林宮新聞發言人之妻，與俄國總統普廷關係密切，立國朝野譁然。瑙塞達第一時間宣佈收回國家勳章，國會發動修改國籍法程序。確認德羅比亞茲科可隨時恢復俄國公民身份，沒有無國籍人道顧慮後，瑙塞達正式撤銷德羅比亞茲科立陶宛公民身份。

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被取消立陶宛國籍後，德羅比亞茲科以「文化歸文化，政治歸政治」辯護，她強調所作所為只是在傳遞「文化和善良之光」。立國官方堅持，德羅比亞茲科違反對立陶宛的宣誓，與對國家安全有所威脅的外國勢力合作，讓立陶宛國家榮譽掃地。瑙塞達強調：如果有人想在侵略者鐵蹄下傳遞「文化和善良之光」，應在沒有立陶宛國籍情況下繼續這麼做。

類似「運動歸運動，政治歸政治」謬論在台灣並不陌生，而原中國籍配偶歸化取得台灣身份後，接受中共資助指揮亦時有所聞，滲透發展政治組織，公開發表支持敵國併吞言論，對於台灣國安帶來不小潛在威脅，除了違反選罷法被判刑零星案例外，一直躲在言論自由保護傘下為所欲為。

面對國家安全受到威脅時劃定清楚界線，立陶宛堅持國家忠誠絲毫沒有模糊空間，剝奪滑冰明星國籍斷然處置，值得台灣參考借鑒。

（作者為企業專業經理人）

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