◎ 黃嘉瑋

朋友傳來賴佩霞當年在豬哥亮的訪問秀影片，兩人在搞笑對話，賴女士台語對答如流，一些俚語也字正腔圓，生於斯，長於斯，一聽就知道她是「正港的台妹」。

賴女士今年六十歲，前台北縣樹林鎮人，經歷過兩段婚姻。擁有雙重國籍，必須放棄美國籍後才能成為郭董副手。其學歷是：新北市私立復興高級商工職業學校肄業。中國廣州暨南大學國際關係學院法學博士。

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年輕時，由於她是混血兒，身材高䠷，臉部輪廓深邃、美麗，歌聲又嘹亮。為了獨立謀生，她十六歲就在歌廳自彈自唱，十八歲成為歌手正式出道，也開始演戲，成為影、歌和舞台秀三棲多才多藝的明星！她曾在《人選之人—造浪者》中，飾演施政滿意度全國第一的總統「林月真」，此電視劇在二○二三年第五八屆金鐘獎榮獲女配角獎，不少觀眾留下深刻印象。

賴佩霞的祖父是德國人，娶了賴的美國祖母，在美國生下賴的父親，父親是越戰時駐台的美國軍人，賴母則在一位駐台美國將軍家當保姆，和父親相戀後未婚生下她，但父親調至越南前線後人間蒸發，越戰結束後父親返回美國，音訊全無，母親辛苦擔起撫養她之責。在那個保守的年代，台美之間愛情無疾而終的私生子就達一千多人，賴佩霞只是其中之一，她曾自嘲說：小時候，許多人都罵她「Ｘ種」，讓她心靈很受傷！

現在郭台銘邀請賴女士當副手競選搭檔，創下我國演藝界人士投入正副總統選舉的紀錄，褒貶則不一，人生如戲，起伏變化常出人意料，她將再加演一齣真實精彩的總統選舉秀。

她具有台、美、德、日四國的血統，外婆是日本人嫁來台灣，實在看不出她的血統和中國有多少淵源？她卻自稱是台灣的「中國人」，成為她生於斯，長於斯而最令人感到遺憾之處！究竟是早期被黨國洗腦的產物？抑或是赴中國求學被中共思想清洗的結果？

從她的祖父母，一直到她父親、外婆的國籍來看，都是站在聯美抗中的第一線，她念念不忘自己「是中國人」，似乎有違祖宗八代的決定，但我們還是尊重郭董精挑細選出來的「人選之人」！

（作者是退休勞工）

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