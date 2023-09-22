晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》人選之人

2023/09/22 05:30

◎ 黃嘉瑋

朋友傳來賴佩霞當年在豬哥亮的訪問秀影片，兩人在搞笑對話，賴女士台語對答如流，一些俚語也字正腔圓，生於斯，長於斯，一聽就知道她是「正港的台妹」。

賴女士今年六十歲，前台北縣樹林鎮人，經歷過兩段婚姻。擁有雙重國籍，必須放棄美國籍後才能成為郭董副手。其學歷是：新北市私立復興高級商工職業學校肄業。中國廣州暨南大學國際關係學院法學博士。

年輕時，由於她是混血兒，身材高䠷，臉部輪廓深邃、美麗，歌聲又嘹亮。為了獨立謀生，她十六歲就在歌廳自彈自唱，十八歲成為歌手正式出道，也開始演戲，成為影、歌和舞台秀三棲多才多藝的明星！她曾在《人選之人—造浪者》中，飾演施政滿意度全國第一的總統「林月真」，此電視劇在二○二三年第五八屆金鐘獎榮獲女配角獎，不少觀眾留下深刻印象。

賴佩霞的祖父是德國人，娶了賴的美國祖母，在美國生下賴的父親，父親是越戰時駐台的美國軍人，賴母則在一位駐台美國將軍家當保姆，和父親相戀後未婚生下她，但父親調至越南前線後人間蒸發，越戰結束後父親返回美國，音訊全無，母親辛苦擔起撫養她之責。在那個保守的年代，台美之間愛情無疾而終的私生子就達一千多人，賴佩霞只是其中之一，她曾自嘲說：小時候，許多人都罵她「Ｘ種」，讓她心靈很受傷！

現在郭台銘邀請賴女士當副手競選搭檔，創下我國演藝界人士投入正副總統選舉的紀錄，褒貶則不一，人生如戲，起伏變化常出人意料，她將再加演一齣真實精彩的總統選舉秀。

她具有台、美、德、日四國的血統，外婆是日本人嫁來台灣，實在看不出她的血統和中國有多少淵源？她卻自稱是台灣的「中國人」，成為她生於斯，長於斯而最令人感到遺憾之處！究竟是早期被黨國洗腦的產物？抑或是赴中國求學被中共思想清洗的結果？

從她的祖父母，一直到她父親、外婆的國籍來看，都是站在聯美抗中的第一線，她念念不忘自己「是中國人」，似乎有違祖宗八代的決定，但我們還是尊重郭董精挑細選出來的「人選之人」！

（作者是退休勞工）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書