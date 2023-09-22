自由廣場》遏止中國濫用二七五八號決議

◎ 陳唐山

聯合國副秘書長Amina Mohammed最近表示「會員國必須找到一種方法，來確保我們不會把人們排除在外。每個人都很重要，無論是台灣或其他地方。」這番話讓台灣人特別有感，因為過去聯合國高層非但罕有支持台灣的言論，前秘書長潘基文甚至蹈襲中國的錯謬說詞來悍拒台灣參與聯合國，可見Mohammed的發言確實彌足珍貴。

這次談話之後，中國駐聯合國大使張軍除了反覆陳述老掉牙的濫調，更將二七五八號決議連同「一中原則」和台灣代表權加以綑綁，意圖製造「中華人民共和國已經代表台灣人民」的假象，但他卻舉不出該決議涉及台灣代表權的絲毫證據，徒然硬拗！

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中國長年在國際上封殺台灣的生存空間，加上他們在聯合國擁有強大的發言權，就算公然扭曲二七五八號決議，在聯合國體系也不會受到糾正，許多國家甚至支持這種背離國際法原理的訛謬解釋，持續顛倒是非。所幸，當年潘基文亂發謬論後，立即受到美國等西方國家的糾正，終於暫時遏止錯誤認知的蔓延。

然而，中國迄仍不斷宣傳洗腦，使國際上不明究裡的人也跟著指鹿為馬。令人欣慰的是，最近美英等國國會紛紛挺身糾錯，美國眾議院七月通過的《台灣國際團結法案》，強調二七五八號決議僅處理中華人民共和國在聯合國的代表權問題，與台灣及台灣人民無涉。八月底，英國國會下議院外交事務委員會公布的《印太報告》也提及「台灣已經是事實上獨立的國家」。

還有，本屆聯合國大會開議前，美國聯邦眾議院「台灣連線」四位共同主席更發表聯合聲明，強調二七五八號決議不涉及台灣代表權，聯合國不應禁止台灣有意義參與。

瞭解國際政治史的人都很清楚，中共不但故意誤讀二七五八號決議，而且大肆濫用，處心積慮進行政治操作，今年八月中美洲議會引用二七五八號決議來「排我納中」就是顯例；外交部針對中國曲解法理的作為提出嚴正駁斥，固然令人振奮，但為免中國施展層出不窮的混淆戰，我們仍應根據法理與事實展開廣泛且持續性的國際宣傳，不能讓中國積非成是！

（作者是智庫董事長、前外交部長）

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