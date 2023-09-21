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新聞線上》太陽花世代的任務

2023/09/21 05:30

曾參與太陽花學運的賴品妤、苗博雅、曾玟學、吳沛憶、吳崢等五人，日前發起「這個世代，下個未來」四項聯合政見主張，這是好的開始。但關心太陽花世代者見此場景，都有個共同的感嘆，「為何缺了林飛帆？」（記者王藝菘攝）

記者陳杉榮

台灣明年大選受到國際社會普遍關注，這是一場在極權國家威懾下的選舉，也是一場民主國家群體力挺的選舉，台灣人要做出什麼樣的選擇，不只關係未來四年台灣的政治圖像，攸關二千三百萬人的未來，同時也牽動國際地緣政治的變化。延續蔡英文的執政路線，是艱鉅的任務，執政黨的總統候選人民調穩定領先，執政黨的國會選情，卻是令人膽戰心驚。

賴清德的民調持續穩定領先，一方面他是現任副總統，又能從容有步驟的提出各項政策，顯示他「準備好了」，基本盤十分穩固。一方面則是侯友宜、郭台銘、柯文哲等在野「三隻小豬」，今天換不換侯、明天誰和誰配？各種排列組合玩了好幾個月，只見權位，沒有政策，留給人民搶位置的壞印象。

在野「三隻小豬」會不會在強大外力干預下，最後搭檔演出？這很難說，政治本來就充滿各種可能。二○○四年連戰和宋楚瑜這兩個「政敵」搭檔「連宋配」，大家記憶猶新。「三一九槍擊案」究竟是不是扭轉選舉結果的變數，其實很難說，當時的「連宋配」聲勢確實驚人，就像坦克大軍，直攻阿扁總統的城門。外力運作「侯柯配」，早有跡象可尋。

站在維繫本土政權的立場，民進黨要延續政權，單靠總統選舉的能量是不夠的，國會選舉必須作為鳥之雙翼，車之雙輪，面對台灣年輕世代的徬徨與壓力，需要在選戰中賦予「太陽花世代」重任，他們在十年前反「黑箱服貿」，用具體行動化解了台灣的經濟危機，現在他們已經成熟，接受國會選舉的考驗，在國會選舉開闢戰場，「說清楚、講明白」，告訴選民台灣必須走的政治路線，其實是最好的政治回饋。

曾參與太陽花學運的賴品妤、苗博雅、曾玟學、吳沛憶、吳崢等五人，日前發起「這個世代，下個未來」四項聯合政見主張，這是好的開始。但關心太陽花世代者見此場景，都有個共同的感嘆，「為何缺了林飛帆？」林飛帆是太陽花世代的代表人物，在台灣民主的選戰過程，林飛帆終須一戰，會同其他戰將，為這個世代寫下篇章。

林飛帆曾被民進黨提名參選台北市立委，因為性騷事件的處理退選，這是很可惜的事情，難道不能補救？中選會十一月二十日開始受理立委選舉登記，民進黨還有時間。不管柯文哲最後是不是和其他人搭檔，柯是民進黨這次選戰的主要對手，他可是握有部分太陽花運動的詮釋權，許多年輕人仍拿他當政治導師。「太陽花世代」是力戰柯文哲的主力，奉勸民進黨主事者，在立委提名前夕，與其派系分配、派系分贓，不如把機會讓給年輕人！

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