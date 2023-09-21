自由廣場》「這種人事前就要處理」高虹安和黃黑貨色呢？

◎ 二弄

高雄一對夫妻疑似因噪音問題，遭樓下鄰居闖入砍死，留下兩名年幼孩童對此，民眾黨總統候選人柯文哲說，這就是社會安全網的問題，平常還是要預防，平常行為怪異的，「就要有社會安全網去發現這種人，事前就要先處理」。

柯文哲這句「這種人事前就要先處理」嚇呆國人，一來對受害者家屬等同在傷口灑鹽，二來是從民粹角度評論事件，顯見他毫無同理心。

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依柯的邏輯，則民眾黨明明有很多不適任的人，怎麼都沒有先處理？諸如，競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長任內涉貪遭起訴；負責黨務的中央委員兼台商事務委員會主委張凱鈞，二○一八年參選台北市議員時，涉及謊報留學經費等案件，被桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴；又如，嘉義「選哲之友會」總會長王冠鈞被指控涉嫌架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等黑歷史；還有黃珊珊為前台北市勞動局長陳信瑜護航；柯文哲市長任內更縱容市府官員及公務員涉貪達一○八人等事件。

對照柯文哲自己的神邏輯「這種人事前就要先處理」，然而，他自家內部這麼多有問題的人，他有處理嗎？不但沒有處理，反而還重用！根本是嚴以待人，放縱以待自己。萬一他當選總統，人民還敢指望他會先處理應該處理的人嗎？

（作者從商）

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