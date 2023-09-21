晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》宇昌何大一、浩鼎翁啟惠、蛋荒陳吉仲

2023/09/21 05:30

◎ 吳哲文

陳吉仲部長去職了，與其說他有什麼不得不去職的重大過錯，不如說他是敗在「『中華民國台灣』防止中國介入台灣社會、形塑／編造輿論」等機制的不備，還有橫跨台灣政治、學術、產業及媒體等界，懷揣各種不同的動機與目的，自甘為赤色病虎的倀鬼的親中勢力，假藉監督政府的名義以掩護其惡意攻訐，還有「台灣社會存在相當比例的民眾，集體民智、判斷力及民德都有待提昇」，這三個因素所共同交織而成，有利於中國當局操弄台灣民意輿論、甚至影響台灣政局的結構的作用力下，在陳部長已竭盡可能善盡說明之下，這次事件可說是陳部長的非戰之罪。

拉長時間縱軸，陳部長的去職，可說是自二二八事件暨其後的清鄉屠殺開始，歷經戒嚴時期的白色恐怖，乃至近年的宇昌案（之於何大一等生技界精英）、浩鼎案（之於翁啟惠博士）與武漢肺炎防疫時期（之於高端疫苗及陳時中前衛福部長）的種種事件，再次扼傷台灣精英的又一案例。

在親中政媒等勢力又一次得逞後，往後還有多少台灣精英願意投入政界、為台灣社會有所貢獻？而在再度得手後，親中政媒等勢力與其背後的中國當局，又將繼續對誰下手、製造出更多的翁啟惠博士與陳部長們，台灣政界是否將永無寧日？台灣人是要用明年大選、及未來每一次選舉的選票，拒絕如此惡質的政治文化繼續流竄於台灣社會，還是要放任這些親中政客及他們所代表的中國式政治，繼續在台灣社會橫行霸道？這是臨近二○二四年大選的我們，必須慎思的課題。

（作者是兼業作家，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書