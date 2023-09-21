自由廣場》宇昌何大一、浩鼎翁啟惠、蛋荒陳吉仲

◎ 吳哲文

陳吉仲部長去職了，與其說他有什麼不得不去職的重大過錯，不如說他是敗在「『中華民國台灣』防止中國介入台灣社會、形塑／編造輿論」等機制的不備，還有橫跨台灣政治、學術、產業及媒體等界，懷揣各種不同的動機與目的，自甘為赤色病虎的倀鬼的親中勢力，假藉監督政府的名義以掩護其惡意攻訐，還有「台灣社會存在相當比例的民眾，集體民智、判斷力及民德都有待提昇」，這三個因素所共同交織而成，有利於中國當局操弄台灣民意輿論、甚至影響台灣政局的結構的作用力下，在陳部長已竭盡可能善盡說明之下，這次事件可說是陳部長的非戰之罪。

拉長時間縱軸，陳部長的去職，可說是自二二八事件暨其後的清鄉屠殺開始，歷經戒嚴時期的白色恐怖，乃至近年的宇昌案（之於何大一等生技界精英）、浩鼎案（之於翁啟惠博士）與武漢肺炎防疫時期（之於高端疫苗及陳時中前衛福部長）的種種事件，再次扼傷台灣精英的又一案例。

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在親中政媒等勢力又一次得逞後，往後還有多少台灣精英願意投入政界、為台灣社會有所貢獻？而在再度得手後，親中政媒等勢力與其背後的中國當局，又將繼續對誰下手、製造出更多的翁啟惠博士與陳部長們，台灣政界是否將永無寧日？台灣人是要用明年大選、及未來每一次選舉的選票，拒絕如此惡質的政治文化繼續流竄於台灣社會，還是要放任這些親中政客及他們所代表的中國式政治，繼續在台灣社會橫行霸道？這是臨近二○二四年大選的我們，必須慎思的課題。

（作者是兼業作家，新北市民）

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