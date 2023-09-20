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自由廣場》精神科醫師看洗腦式的雞蛋操作

2023/09/20 05:30

◎ 陳喬琪

人類文明社會的歷史並沒有很長，而且是歷經很多次的戰爭洗禮，才確定民主的方式是較可接受的社會制度。

在台灣做為社會的一份子，我們選舉了令人相對安心而能信賴的政府，不必為了食品安全、社會治安與醫療品質而煩惱，更不必為了一個蛋而憂心。

即使超商的架上幾天沒有蛋，也沒什麼特別的感覺，因為我們是住在自由貿易的社會，而且我們有政府的機制，在調配各類食物的流通，過幾天就有了。況且蛋也不是民生必需品，許多含有胺基酸的食品都可以取代。

但是從今年初開始，卻因為雞蛋的供應問題，從一個立法委員的質詢開始，到現在竟然可以導致社會對於雞蛋的過度疑慮，甚至嚷要農業部長下台負責。過程中，政府其實提出許多說明，讓我們不會對於蛋產生疑慮。

但是最近只要在google鍵入關鍵字「蛋」，就可以看到一系列洗腦式的新聞報導，連續兩個月，每天很多則出自兩種新聞媒體，不斷攻擊農業部雞蛋的報導，專咬幾個重點：政府超額補貼圖利蛋進口貿易商、進口的蛋過期不安全不能食用，至於黑心商人囤積雞蛋的始作俑者，卻輕輕放過。這種失衡報導的目的，就是要摧毀消費者對政府農業政策的信賴。我們看到，去年地方選舉時發生的學歷攻擊，疫情期間對武漢病毒肺炎的防疫政策的攻擊，同樣如出一轍。

洗腦式的新聞報導，是透過強迫說服，造成思想控制的一種認知操作行為，最後將會破壞社會的互信，甚至造成社會的對立。相信台灣人民擁有高教育水準與一般知識，能夠判斷這些新聞報導的正確與否，從而正常的過生活。

（作者是精神科專科醫師）

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