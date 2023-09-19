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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚金小刀舞關大刀

2023/09/19 05:30

◎ 王景弘

侯友宜訪美，最出鋒頭的竟是「關公」，三國演義的紅臉長鬚，手提青龍偃月刀，騎赤兔馬，刀下不斬無名小卒，忠肝義膽，「身在曹營心在漢」，不受曹操財色引誘的大將。

侯友宜帶關公到美國「交流」的「創意」，應該不是他的軍師金溥聰。滿族的金小刀不會拜山西漢族的關羽，何況小刀只是黑巷奧步，揮舞關大刀要大喝「放馬過來」。

國民黨凡事「一中」，但中國是票房毒藥，侯友宜不敢親訪，只能派夏立言去「通氣」：在美國談話如有「冒犯」之處，請多包涵，而宋濤「陪」夏立言去山西拜關公廟，顯然藉關公舞大刀已經定調。

國共擁抱關公，原被認為想借關公之口，罵郭台銘不公不義，沒有誠信；但後續不只如此，侯友宜竟把關公雕像帶到美國送人，還以關公舞大刀的棒球帽「義」賣籌款。

背著關公訪美是笑話。關公與台灣的關係，只因傳說鄭成功的軍隊引進，台灣始有關公廟，這和耶穌不是台灣人，但各地有教堂一樣。侯友宜拿產地中國的關公去送人，只在取悅「中國文化」。

侯友宜真正問題在國民黨「疑美」，接受「一中」，反對強化國防。國安外交被紅統馬英九們控制，侯友宜只是傀儡，他背著疑美論訪美，只敢在疑美論附加疑中論：要警戒中國的「意志」，不能存有不設防、不警戒的「期待」，也不能對美國支持「台灣」安全視為理所當然。

他的對策要提升台灣自衛能力，增加國防經費，遏止中國武力威脅，「同時」也要不斷與中方對話降低衝突。他「保証」不會製造麻煩，而是要促進和平與降低風險。

送忠義形象分明的關大刀，卻說鬼話，敵友、善惡不分，劉備與曹操同流，這種荒謬猶如金小刀舞關大刀─不自量力。

（作者為資深新聞工作者）

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