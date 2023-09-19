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自由廣場》為何非要把陳吉仲趕走不可？

2023/09/19 05:30

◎ 林子堯

近期有部分媒體及評論人連續數週，藉由特定粉專結合平面報紙頭條、政論節目主題討論方式，開始操作雞蛋議題，並劍指農業部長陳吉仲必須辭職負責。雖然討論至今，從雞蛋圖利特定業者，一路又變成雞蛋過期臭掉等各種錯假資訊混淆的方式，試圖打亂政府陣腳。但這種手法，從二○一八年吳音寧、去年林智堅，再到今年的陳吉仲，台灣還要再讓錯假資訊橫行多久？

七月中《聯合報》報導〈還原始末…南海會議確曾觸及生物戰劑議題〉，號稱接獲匿名爆料，大版面刊登在醒目處，內容指證歷歷，還指出行政院長蘇貞昌在院會上高談政黨選情。但該份報告許多用字遣詞都像是中國用語，最後更被北檢認證屬無中生。【聯合報】至今沒有道歉，報導全文在網路上都仍可見。而這波對農業部與陳吉仲開啟鋪天蓋地進攻的，也就是【聯合報】。

相同媒體為期數週，瞄準單一部會、單一事件、單一人做攻擊，再設定這是「執政黨的破口」，然後稱會重傷賴選情。藉由似是而非、積非成是，引導執政黨誤信真有造成破口。但事實是，賴清德近期各家民調保持領先不變，現在民眾既沒缺蛋問題、也未見具體食安證據，更沒有圖利特定廠商的貪瀆實證。

但基泰建案，至今仍造成大直許多住戶有家歸不得。高虹安放任自己男友干政事證明確，弄得新竹市政府首長紛紛走避，這難道不是台灣眼下真正的大事嗎？過去，我們也看到相同一股操作力量，以數十日的頭版來攻擊林智堅的論文，逼其退選。如今回頭來看，林智堅擔任市長的能力，要比高虹安理想百倍有餘，這也是為何有心人非要其離開不可。

若像是管中閔擔任經建會主委、國發會主委任內，可以同時兼領高薪寫匿名媒體社論，隱匿與遴選委員關係，依然可以獲得藍營力保擔任台大校長（朱敬一院士稱為痞），陳吉仲有何具體違法事證，要其非走不可？二○一八年，同一群人攻擊吳音寧，似要幫韓國瑜抱屈，如今來看韓國瑜是個適任的首長嗎？

平心而論，從國會的角度觀察，陳吉仲固然因為經常與立委唇槍舌戰，因此風評各異。但不會有人懷疑，他屬於用心任事、不中飽私囊的政務官。因此，要在這提醒台灣人該睜大眼，不要再被相同的手法給欺騙，讓同樣協力者一再稱心如意！

（作者為台灣大學碩士、國會助理）

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