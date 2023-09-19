自由廣場》陳吉仲若戀棧 民進黨將陪葬

◎ 吳豐山

進口蛋所衍生的紛擾，農業部和反對黨各有說詞。依照本人長期觀察台灣政局的經驗，每一方通常只講片面有利於己方的說詞，必須把各方說詞加總方能弄清楚事情的全貌。

不過，現在已可很清楚地看出，陳吉仲假使堅不下台，民進黨必將陪葬。這個道理不在於進口蛋紛擾的真相，而在於所謂「大臣之風」。

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台灣社會對於政壇人物的評價向來不高。也因此，普受社會敬重的政治人物少，不受社會敬重的政治人物多。

陳吉仲在擔當農委會主委的階段，已然爭議不斷。改制農業部的時候是換人的好時機，陳吉仲卻自然轉身擔當部長，讓很多人驚訝不已。此番處理進口蛋出現了許多爭議，更使得陳部長在一般人民心目中的形象跌落谷底。

當此之時，陳吉仲不能知所進退，已完全失去大臣應有的承擔和厚重風範。他的頂頭上司不動如山，也已跟林智堅學倫事件一般，成為執政黨一大破口。

二○二四總統大選正如火如荼進行中。民進黨候選人迄今一路領先，可是社會上一個很大百分比希望政黨輪替；陳吉仲如果抵死不下台，會讓希望政黨輪替的公民更振振有詞。

就事論事，到底何人比較適合擔當下屆總統，應是由選民就候選人的條件做客觀評比。最後選出了誰，那是民意之依歸。如果因非候選人因素扭曲了選舉結果，那便是陰錯陽差，不是民主真諦。

歷史的發展從來不會滿足任何單獨個人的期望，可是一些居高位者不當的言行和進退抉擇，卻常常成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

本人跟陳吉仲部長無冤無仇，本人對個別政黨也無任何成見。寫這篇短文只是要指出：政府大員動見觀瞻；人民希望看到的是勇於承擔而不是巧言飾辯，是知所進退而不是死皮賴臉。即使當事人學有專長，但假使被認定德不配位，便就失去了續任的正當性。

或者換句話說，您可以巧言飾辯，也可以死皮賴臉，但是投票那一天，公民可以反彈，可以懲罰，可以讓您死得非常難看！

（作者為吳尊賢基金會董事）

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