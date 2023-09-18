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自由廣場》變窮？經濟數據打臉賴佩霞！

2023/09/18 05:30

◎ 缺理

當郭董宣布他的副手賴佩霞，掀起社會熱議。賴女士在記者會上提及「台灣人很會賺錢，但台灣人變窮」引起了不少爭議。

事實上，台灣經濟在過去二十年中，有著明顯的成長。以人均ＧＤＰ為例，二○○三年時，台灣比南韓少了一萬美元，但到了去年，不僅追平還超車。

繼續以台灣的上市上櫃公司為例，從馬英九政府到蔡英文政府，企業獲利明顯增加。馬政府時期，年均淨利約在一．二到一．五兆台幣，但到了蔡政府，數字逐年增長，至二○二一年更是高達四．二九八兆。這樣的數據顯示台灣的企業環境正持續進步，且對於投資者更為有利。

出口方面，郭董曾指出台灣的出口衰退。但事實上，馬政府八年間的出口成長只有九％，從二五一六．二億美元增至二七九一．七五億美元。而蔡政府期間，成長率驚人地高達七四％，出口金額更是飆破四七九四．四二億美元。這樣的數據顯示，台灣在全球市場中的競爭力不容小覷。

至於外資議題，台灣多家企業，如台積電、台達電和日月光等，外資持股比率都超過五十％。總體而言，外資持有台股的比率超過四十％。這不僅顯示外資對台灣市場的信心，也證明了台灣的金融體系的健全與穩定。

賴女士提到兩岸狀況與企業難經營的議題，實際上，即便兩岸關係近年來存在緊張，台灣經濟卻持續看好。這證明了經濟基本面的強韌。

從上述數據可以看出，台灣經濟正面臨一個黃金時期。然而，企業家如郭董、鴻海等仍需面對不小的挑戰。政策、經濟和市場都是一個複雜的生態系，而單一觀點往往難以捕捉全部真相。

（作者從商）

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