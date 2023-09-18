自由廣場》開啟造船與漁業史新頁 海功號應保留

圖為部分船身被拆除前的「海功號」全貌。 （資料照，漁業署提供）

◎ 劉啟介

民國六十一年，筆者擔任高雄豐國造船廠主任技師兼廠長，標得農復會水產試驗所一艘六百噸級試驗船的建造。豐國是當時國內最具聲望的民間造船廠，首次挑戰高難度的中層單拖網漁業研究船，面對諸多困難、任務艱鉅。

以往台灣民間船廠缺少完整的設計能力，多直接採用外國設計圖，不過這艘試驗船因使用中層拖網，其尾拖網袋會在水中上下浮沉左右搖晃多方向運動，不像底拖式漁船之網袋有海底河床托底穩定，因此對船體結構及穩度安全的要求很高，且試驗船裝載漁獲較少，重心不易壓低，也不利穩度。產官學組成的試驗船委員，雖收集並參考國外同等級艉拖式單拖網漁船規格，仍反覆不斷地模擬穩度之假設條件，重新調整船型參數、計算穩度與性能，終於完成台灣民間首艘自行設計的試驗漁船。

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民國六十四年，試驗船下水，取名「海功號」。後來的南極之行，雖臨危受命，成功抵抗極地頑強暴風圈而達成任務，舉國轟動。解嚴後有許多「海功號」南極秘密任務的說法流傳，有待後世解密，但就台灣造船史和漁業史而言，「海功號」的里程碑地位，無庸置疑，也給旗津地區的民營造船廠帶來莫大鼓舞，紛紛投資設備製造適合長程航行的逾千噸級漁船，台灣的遠洋漁業因此展開。

台灣社會因南極捕蝦認識「海功號」，也在南極行結束後逐漸遺忘「海功號」，「海功號」現停留於碧砂漁港，船艉右舷有一小部份還不幸在前年底被拆除。既然船體部份受損，或許可原物整齊切割，藉透視剖面的展示，讓國人了解內部結構及作業方式。政府如有心重視本土工業遺產保存，怎可遺忘串聯台灣漁業政策、造船產業、遠洋捕撈關鍵發展的「海功號」？

（作者為船技社工業（股）公司董事長）

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