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自由廣場》國際紛挺台制中 總統候選人應表態

2023/09/18 05:30

◎ 蔡敏雄

繼八月三十日，英國國會下議院外交事務委員會公布一份重要報告，要求英國政府力抗中國的威脅，並捍衛台灣自決。報告中更稱台灣是「獨立國家」之後；九月十五日，奈及利亞裔英國人擔任聯合國的第二號人物副祕書長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohammed）在聯合國召開「永續發展目標峰會」前夕，被問及台灣尋求參與聯合國議題時，表示「我們說過，不拋棄任何人（leave no one behind）的理念，並表示「每個人都很重要，無論是台灣，或是其他地方。」強調「將台灣及任何人拒於門外，會阻礙全球追求《永續發展目標》的承諾」，阿米娜的挺台之言，是聯合國高層前所未見。

對於阿米娜的發言，聯大副發言人哈克（Farhan Haq）則老調表示，「拒台灣人士於門外，是依據我們對聯大決議（第二七五八號決議）的詮釋」。而，美國駐聯合國代表團發言人，告訴美媒《國家評論》（National Review）表示，「台灣可為國際社會和多邊機構做出更多貢獻。美國會鼓勵所有聯合國會員，支持台灣健全、有意義地參與聯合國體系和國際社會」。

聯合國副秘書長阿米娜挺台、美國要支持台灣參與聯合國體系和國際社會，現今民主國際社會也都紛紛挺台，台灣有事就是全球有事。今年五月，美國聯邦眾院外交委員會通過「台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）」，主要是為了反制中國扭曲「聯合國第二七五八號決議」侵犯台灣主權、阻撓台灣參與國際組織的惡劣行為。

要角逐二○二四總統大位的候選人，有義務回應，支持或否定，阿米娜副祕書長及美國的「台灣國際團結法案」？是否要維護台灣的尊嚴，讓台灣闊步於國際社會？還是，那些紅統之流，光空喊「下架民進黨」，一廂情願，無尊嚴地屈膝於中國？

（作者為醫師）

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