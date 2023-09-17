自由共和國》林修民／從華為Mate60新機的拆解看出口管制的方向(下)

華為日前推出Mate60新機(歐新社檔案照)

林修民／科技專欄作家

iPhone 14與Mate 60的衛星通訊比較

最近許多關於Mate60的衛星通訊功能的言論有許多與現實不符之處，甚至有言論直指其超越蘋果甚至封與5.5G的稱號。事實上衛星通訊在3GPP的討論才才剛結束初步研究可行性（Study Item/SI）階段，離成為標準還有很大的距離，目前各家手機廠商的衛星功能都是自行開發為主。

而Mate60可以直接衛星通話，許多人以為超越iPhone14主要以傳簡訊功能，繼而得到超越iPhone的結論是對衛星通訊有些誤解。Mate60主要是使用跟中國電信合作的中國天通一號衛星，這是一顆距離地球三．五萬公里的地球同步軌道衛星，而這顆衛星主要涵蓋的區域只限於中國以及周邊國家相關海域為主，並非涵蓋全球。而iPhone14所合作的Globalstar是涵蓋全球範圍的低軌衛星群，服務理論上遍及全球（但目前台灣並沒有開通）。

請繼續往下閱讀...

兩者技術使用方式也截然不同，Mate60使用者要用此衛星功能必須手動直接對準其衛星位置，但iPhone 14則可以自動連結當時經過使用者上空的衛星（如Starlink），兩者技術難度和未來擴充容量截然不同。

晶片四方聯盟出口管制政策未來方向

藉由以上Mate60的拆解分析可知，如果是一般自由市場機制下的手機公司是不可能推出類似Mate60這種落後數年毫無市場價值的大眾旗艦機，而是會轉進利基市場，發揮自己獨特的價值，但華為卻可以不計成本，不管商業可行性的推出產品，其背後主要當然是中國透過國家資本主義，以及炒作中國民族主義藉以轉移國內目前經濟外交困境的焦點，但這也證明美國出口管制的正當性。

即便如此，美國甚至晶片四方聯盟（Chip 4）還是可從Mate60身上看到目前出口管制措施的不足之處。以前述韓商SK Hynix的產品編號消失與Mate60刻意隱藏5G信號兩事，如果是為了避免直接證實Mate60的晶片四方聯盟供應商申請供應華為4G手機目的不符，那就是繼二○一八年美國紐約聯邦法院發出以虛假資料供應伊朗違反出口管制條例的華為副董事長的逮捕令後，華為再次以虛假資料欺騙美國政府。只是這次從伊朗換成自己而已。

另外一個目前出口管制可能有修正必要的最新例子就是在美國宣布Nvidia的H100等先進晶片禁止進入中國後，中國可能透過中東國家設立人頭公司進口管制晶片讓美國重新調查，如果以中國國家資本力量在世界各地，包含中東、非洲、甚至東歐，東南亞某些國家設置類似空頭公司根本不是問題，只靠著美國商務部工業局（BIS）目前的編制是否有足夠的查緝審核能力值得思考。

升級對華為與中芯全面禁止的可能性？

目前對華為的出口管制並非全面禁止，只需要申請許可即可。雖然即便升級為全面禁止但事實上也不可能讓華為與中芯消失，因為這兩家指標企業早已與中共黨國榮譽綁在一起，以北韓早就遭受美國全面禁止貿易為例，金正恩不時就拿出正在使用的最新型智慧手機，從台灣的HTC到韓國三星的折疊機應有盡有。

即便如此，但管制全面升級會提高中國製造虛假資料的成本以及減少生產晶片的數目，除此之外，半導體目前管制項目只有設備而不限於用於半導體設備的原料，管制的範圍稍嫌薄弱，另一個方向還包括加強半導體上游供應商賦予認識你的客戶查證責任，這些都是未來晶片四方聯盟出口管制可以朝向的方向。 （完）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法