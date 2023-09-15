自由廣場》楊榮文完美詮釋何謂恩將仇報

◎ 陳冠霖

新加坡前外長楊榮文日前應國民黨旗下的長風基金會邀請來台演說，幫國民黨和中國共產黨勸說台灣應與中國談判，並接受終將跟中國統一的「事實」。楊榮文這一番話，不僅凸顯他對民主的無知與可悲，也再次讓人感受到他處心積慮要「把台灣推向火坑」的惡毒。

楊榮文十九年前在聯合國大會公開批評台灣內部追求台獨的聲音，藉著戰爭論把台灣講成麻煩製造者，楊榮文如此缺乏民主素養的言論，引發當時我國外交部長陳唐山的反擊，可笑的是，台灣內部某些特定媒體，對楊榮文公開貶抑我國的言行視若無睹，卻反過來斥責陳唐山部長捍衛國格的回擊，甚至指為污辱新加坡。

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對於楊榮文不友善行徑，台灣方面並未進行報復，但楊榮文在聯大批評台灣後不久，他的小兒子楊時弘因罹患血癌而急須進行造血幹細胞移植，命運冥冥中自有安排，他們在美國做骨髓配對時，透過慈濟基金會協助，好不容易找到一位台灣慈濟成員的骨髓符合配對，而這位好心人也馬上同意移植骨髓給楊時弘，將楊榮文的愛兒從死神的手中搶救回來。楊榮文事後多次感謝慈濟，並說自己與接受骨髓捐贈的兒子，也算是「半個台灣人」。

愛兒因台灣人而得到重生機會，但楊榮文並未因此對當年損及台灣的發言道歉，上個月他提到台灣問題，依然不時將台灣貶抑成大國的「棋子」。楊榮文這些年無視台灣的民主成就，以及台灣在世界經濟的重要性，而台灣在武漢肺炎肆虐全球期間的積極貢獻，楊也不曾肯定，反倒持續幫中國及親中政黨恐嚇台灣民眾，鼓吹台灣應接受中國的獨裁統治。對照當年台灣對他愛兒的救命之恩，楊榮文充分說明什麼叫做「恩將仇報」。

台灣不但不是楊榮文口中的棋子，更是自由世界的積極貢獻者，楊榮文若有良心，請想一下，假設台灣落入中國統治，在中共「無神論」的社會控制下，豈能允許慈濟這種大型宗教團體存在？ 如此一來，則其愛兒又豈有重生的機會？ 正因台灣維持民主政體，充分享有宗教自由，才有慈濟的蓬勃發展，進而種下楊榮文愛子獲救的善因，如今楊一再推台灣入共產統治的火坑，正是完美詮釋何謂恩將仇報呀。

（作者為研究專員）

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