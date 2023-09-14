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自由廣場》不近情理的正義魔人

2023/09/14 05:30

◎ 徐育民

您是否曾因交通規劃不當或當下情境的無奈，遭到正義魔人檢舉，而恨得牙癢癢、氣憤不已!?

當人民因為政府交通政策規劃的不合時宜或不當，而無奈的被迫短暫交通違規時，執法人員在場可衡量情、理、法而有舉發裁量權時，正義魔人的檢舉卻往往未合情理而只剩「法」的缺憾！

例如：載運行動不便的老幼病殘到醫院診所門口，載運大型傢具的物流人員到住宅門口…凡此種種都因政府交通規劃不當而被迫短暫違規，受到檢舉魔人檢舉的情形，卻屢見不鮮，真的民怨四起！

政府前不久從善如流的頒訂行政命令，才修正放寬老弱婦孺上下車紅線檢舉規定，但也只能在收到民眾檢舉後提出申訴撤銷，既擾民又多此一舉！

國家依法設置執法單位及人員，立法目的也是兼顧「情理法」的情況下執法，法官論刑都有如此考量論刑，即便今日科技執法亦還是執法人員監看過濾下的執法，故讓沒有執法專業訓練的一般民眾檢舉懲罰，似乎有違執法人員法定權力的特性，建議政府應該全面廢除民眾檢舉即裁罰的制度，保留受理檢舉後要由執法人員出面執法，將執法權力還給執法人員，讓社會風氣從充滿檢舉魔人的報復氣氛，成為進步國家人民生活在愛與包容的溫馨社會！

（作者是廠房倉儲租賃業法務）

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