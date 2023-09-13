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自由廣場》應對中國，東協諸國可以台灣為師

2023/09/13 05:30

◎ 陳唐山

最近中國政府公布的「二○二三年版標準地圖」，把很多主權爭議地區都納入版圖，引發周邊國家的抗議，美國政府也批評中國意圖創造混淆國際主權的新常態。可見，日漸強大的中國不但沒有實踐他們自稱的「和平崛起」，反而給區域帶來更多不穩定的危機，變成印太地區的麻煩製造者。

根據新地圖，中國用「十段線」來取代「九段線」，幾乎把整個南海都納入疆域，也把中印邊界和東海的爭議領土都劃進中國版圖，再度挑起周邊國家的敏感神經。本來，中國的陸地面積是九六○萬平方公里，新版地圖公布後，突然增加到一○四五萬平方公里，中國的領土排名，就這樣從第三名變成了第二名。但這種做法不可能得到承認，因為它不是依照國際法來重新劃界，也不是簽訂新條約來決定疆域範圍，而是根據自己公布的新地圖，充其量只是鬧劇一場！

此舉太突兀，當然引來抗議，本來與中國關係還不錯的東協國家，也因中國的霸道而升起戒心；許多東南亞國家的學者認為，中國若繼續主張對南海大部分地區擁有主權，東南亞國家與北京的關係就可能生變，美中若衝突，這些國家也許更願靠向美國。

印度也有檢討「一中政策」的聲浪，雖然印中的爭議領土是陸地相連的區域，未及南海，但中國公布新地圖後，印度駐菲律賓大使Shambhu Kumaran指中國此舉為「製圖擴張主義」，更表示，為了確保印太地區的航行自由，印度不排除與菲律賓海軍進行聯合巡邏。我們觀察區域內國家的動態就可瞭解，中國的做法只會促進印太國家的安全合作，對中國自身反而不利。

尤其，鄧小平曾經針對南海主權提出「不爭論」和「共同開發」的主張，但習近平上台後，不斷在南海海域從事大規模填海造島，並強化軍事建設，一再引起周邊國家緊張，如今又把整片南海都納入疆域，中國若不收斂這些挑釁動作，整個區域就會更加動盪不安。

台灣位處中國侵略的最前線，擁有應對威脅的豐富經驗，印太國家既然驚覺中國不尊重鄰國主權的態度，就應善用台灣的寶貴經驗，思考與台灣從事安全議題的交流，台灣不但能提供確保權益和規避風險的意見，更有信心成為區域各國維護和平的好夥伴。

（作者是前外交部長，現為智庫董事長）

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